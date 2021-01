Die Impfung als Bedrohung – viele Hobbyautoren sehen das so. Foto: imago images/IP3press/Aurelien Morissard

Im Gegensatz zu allen anderen hat Audrey der Impfung von Anfang an misstraut. Jetzt liegt es an der jungen Frau, die Bevölkerung vor der Regierung, die mithilfe des Vakzins die totale Machtübernahme erreichen will, zu retten. The Mark heißt die Geschichte, die die Skepsis mancher gegenüber den neu verfügbaren Impfungen wohl gut abbildet.

Kunst Kommentar zu den Bedingungen unseres Zusammenlebens, Ausdruck von Sehnsucht und Sorge. Romane zu Corona lassen allerdings noch auf sich warten. Vielleicht liegt es an Produktionszyklen in den Verlagen. Womöglich brauchen Autoren auch einfach noch Distanz, ehe sie sich zu Systemüberlastung oder dem Problem sozialer Covid-Vereinsamung kluge und literarisch raffinierte Bücher abringen können.

Aber unzählige Hobbyautoren weltweit haben schon längst begonnen, über die Pandemie zu schreiben. Die Ende Dezember gestartete Geschichte von Audrey ist nur eine von Zigtausenden, die seit letztem März häppchenweise auf Webseiten wie Wattpad hochgeladen wurden.

Literatur für jeden

Wattwas? Die Plattform gibt es seit 2006, zuletzt zählte man mehr als 80 Millionen Besucher im Monat weltweit. User können dort selbstverfasste Texte einfach online teilen. Laut Selbstbeschreibung begreift Wattpad sich als Ort für "frische" Stimmen, die ihre jeweilige Kultur und Lebensrealität repräsentieren: "Egal, worauf jemand steht, er wird es hier finden", so die Seite.

Auch wer wissen will, wie eine Literatur dieser Krise aussehen könnte, wird per Stichwortsuche schnell fündig. In appartement / girlxgirl der Nutzerin "tee-sorte" führt das Virus etwa zu einer unerwarteten Begegnung in Spanien. Die Erzählerin sollte eigentlich nachhause zu ihrem Verlobten fliegen, ist wegen Reisesperren aber im Hotel gestrandet, als überraschend eine nackte Frau vor ihr aus der Dusche steigt. Irrtümlich wurden beide Touristinnen in ein Doppelzimmer gebucht. Ein lesbisches Erotikabenteuer beginnt.

Was einem auf Wattpad unterkommt, ist höchst unterschiedlich, und es lohnt sich, über den deutschsprachigen Raum hinauszulesen. Oft sind es lediglich Tagebücher, die ihre Autoren emotional entlasten sollen. Die Palette reicht aber eben bis zum Liebesroman und oft durchaus faszinierenden Sozialdystopien.

Bayer und Obdachlose an der Macht

In 2221 – Gesellschaft im Lockdown gibt es etwa keine uns bekannten Länder mehr, sondern von Firmen geführte Staaten. Einer gehört dem Pharmakonzern Bayer, der sich im Wettrennen um Coronaimpfstoffe durchsetzen hatte können. Es gibt in dem totalitären Staat "Hygienehüter", und ein Sozialkreditsystem entscheidet, wer eine Pille gegen das Virus erhält und wer nicht. In Quarantine lässt Autorin "KaiSwan94" hingegen binnen fünf Jahren die halbe Weltbevölkerung sterben – an der Impfung gegen das Coronavirus. Damit wendet sich das gesellschaftliche Blatt gegen die zuerst geimpften oberen Klassen. Obdachlose ergreifen die Macht und jagen die paar noch lebenden einst Privilegierten.

Man wäre nicht überrascht, flimmerten solche Szenen bald im Kino. Viele Geschichten von Autoren, die Corona in andere Erzählkontexte stellen, werden es hingegen wohl nie dorthin schaffen. Bei Autorin "JanaWindel" etwa ist Covid-19 auch durch Urin übertragbar. Dass die Opfer des Virus inkontinent werden, beunruhigt die Hauptfigur von Gewindelt in die Apokalypse aber wenig, hat sie doch schon länger eine Vorliebe für Inkontinenzwäsche. Auf ihrem Profil verrät JanaWindel, dass sie selbst gerne Windeln trägt.

Lockdown als Erleichterung

Andere Erleichterung in der Pandemie findet die asexuelle Studentin Hannah in Ace of Quarantine: Wäre die aktuelle Zeit nicht ideal für sie, um die Liebe zu finden? Immerhin fällt im Lockdown der sie stressende Zwang zur körperlichen Begegnung beim Kennenlernen weg.

An Rechtschreibung und Grammatik mangelt es diesen Texten oft. Gestelzte Formulierungen und abgedroschene Phrasen versuchen, Stil zu simulieren. Doch in ihrer ungeschliffenen Direktheit sagen diese Geschichten auch viel über die Welt.

Um dieses Potential an Perspektiven von heiter über kurios bis aufklärerisch nicht zu vergeuden, nutzt die Plattform die über 600 Millionen Geschichten und in Echtzeit gewonnenen Daten darüber, was wie häufig gelesen wird, seit Jahren auch, um mit Verlagen Bücher zu realisieren. Filme und Serien wie After We Collided auf Netflix haben hier ebenso ihren Ausgang genommen. Manche Autoren wurden zu Stars.

Faible für Sebastian Kurz

Seit 2019 gibt es mit Stroy.one eine österreichische Alternative zu Wattpad. Auch hier brachte die Pandemie Zuwächse, im April landete die als Buch herausgegebene Geschichtensammlung Corona – Nichts wird mehr sein wie es war gar auf den Bestsellerlisten. Betreiber Hannes Steiner war zuvor Verleger bei Ecowin. Man hält nun bei 35000 Stories.

Zu erzählen gibt es allem Anschein nach genug. Bei Wattpad auch über einen "Sebastian Kurz". Aber das sind andere Geschichten. (Michael Wurmitzer, 2.1.2021)