Wie so vieles, was die Spieleschmiede CD Projekt Red für Cyberpunk 2077 versprochen hat, ist auch das U-Bahn-System der fiktiven Night City nicht wie erwartet in der finalen Version erschienen. Spieler erkunden nun die teils begehbaren, und sichtbar nicht fertiggestellten Gebäude, die anscheinend Teil des öffentlichen Transportsystems werden hätten sollen.

Leere Station und halbgebackene Polygone

Das gestrichene Bahnsystem hätte den Namen "NCART", kurz für "Night City Area Rapid Transit" tragen sollen, und ist teilweise weiterhin ins Stadtbild integriert. Wie ein Spieler auf Reddit teilte, ist die Aufschrift der U-Bahnstation auf der Seite eines Gebäudes sichtbar.

Hohe Verbindungsstücke sehen so aus, als hätten Schienen darauf platziert werden sollen. Sie führen zu einer Plattform, die einem Bahnsteig ähneln. Dort sind sogar begehbare Türen platziert, die in das Innere der Station führen. Diese ist jedoch vollkommen leer und nicht fertiggestellt.

Keine immersives U-Bahn-Erlebnis

Wie Gamestar berichtet, scheinen die öffentlichen Verkehrsmittel Teil eines verworfenen Schnellreisesystems zu sein, bei dem man gegen Bezahlung die U-Bahn verwenden hätte können sollen. Das U-Bahnsystem scheint jedoch gänzlich weggefallen zu sein, da es auch gar nicht begehbar ist. Den Untergrund und die U-Bahn, die an Megastädte wie New York City oder Tokyo erinnern sollen, gibt es de facto nicht.

In der finalen Version kann man mittels Tourismus-Schaltern und U-Bahn-Eingägnen gratis Schnellreisen, ähnlich wie bei CD Projekts Hit-Game "The Witcher 3". Bereits im Juni reagierten einige Fans enttäuscht auf die Nachricht des fehlenden U-Bahn-Systems und des begehbaren Untergrunds. (red, 02.01.2020)