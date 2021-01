Am Montag wird Doskozil in Leipzig stationär behandelt. Foto: APA / ROBERT JAEGER

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gibt seine Amtsgeschäfte für ein paar Tage ab, da er sich am Montag im Universitätsklinikum Leipzig einer Routineuntersuchung unterziehen wird. Doskozil hat sich dazu schon vor dem Wochenende nach Leipzig begeben. Das bestätigte sein Büro auf Nachfrage am Samstag. Der Krankenhausaufenthalt des Landeshauptmanns sei bereits länger geplant gewesen, musste aber wegen seiner Corona-Infektion verschoben werden. Unter anderem soll untersucht werden, ob sich Doskozils überstandene Corona-Infektion auf seine Stimmbänder und Kehlkopfs auswirkte. In diesem Bereich wurde Doskozil in den vergangenen Jahren bereits mehrmals operiert.

Für die Dauer seines Krankenaufenthalts und einer etwaigen Regerationsphase wird der Landeshauptmann vertreten. Es gilt eine Vertretungsregelung in Abstimmung mit den anderen Mitgliedern der Landesregierung. (red, 2.1.2021)