Mauricio Pochettino. Foto: EPA/WILL OLIVER

Paris – Paris Saint-Germain hat Trainer Mauricio Pochettino als Nachfolger von Thomas Tuchel verpflichtet. Der 48-jährige Argentinier erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2022 mit der Option auf ein weiteres Jahr, wie der französische Fußball-Meister am Samstag mitteilte. Bereits zuvor waren Videos zu sehen gewesen, wie Pochettino das PSG-Vereinsgelände betrat.

"Dieser Club hatte immer einen besonderen Platz in meinem Herzen", sagte der frühere PSG-Verteidiger. "Ich habe wunderbare Erinnerungen, besonders an die einmalige Atmosphäre im Parc des Princes. Ich kehre zum Club mit großen Ambitionen sowie Demut zurück und freue mich auf die Arbeit mit einigen der talentiertesten Spieler der Welt."

Paris hatte die Trennung von Tuchel am Dienstag offiziell gemacht. Der frühere Coach der deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund und FSV Mainz 05 hatte Paris in diesem Jahr in das Finale der Champions League gegen den FC Bayern (0:1) geführt. National holte Tuchel erneut die Meisterschaft und unter anderem auch den französischen Cup. Sein bis Sommer 2021 laufender Vertrag wurde allerdings aufgelöst, nachdem PSG das Kalenderjahr nur auf Platz drei der französischen Ligue 1 beendet hatte.

Als Trainer hatte Tuchels Nachfolger Pochettino seine Karriere bei Espanyol Barcelona gestartet. Nach einem Engagement bei Southampton ließ er vor allem in seinen fünf Jahren bei Tottenham Hotspur aufhorchen. Pochettino führte die Londoner 2019 ins Finale der Champions League und unterlag dort Liverpool. Im November des vergangenen Jahres trennten sich die "Spurs" von ihm. Paris startet am Mittwoch mit der Ligapartie beim AS Saint-Etienne ins neue Jahr. (APA/dpa, 2.1.2021)