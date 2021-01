Lucas Vazquez hat getroffen und assistiert. Foto: AFP/ OSCAR DEL POZO

Real Madrid hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung in La Liga erobert. Der spanische Rekordmeister gewann gegen Celta Vigo mit 2:0 (1:0) und zog mit 36 Punkten am Stadtrivalen Atletico Madrid (35) vorbei. Atletico hat allerdings drei Spiele weniger ausgetragen und kann schon am Sonntag im Spiel bei Deportivo Alaves kontern.

Lucas Vazquez brachte die Königlichen früh in Führung (6.), Marco Asensio (53.) legte nach der Pause nach. Die Vorarbeit leistete Vazquez. (sid, 2.1.2021)

Ergebnisse Spanien – La Liga – 17. Runde:

Samstag

Villarreal – Levante 2:1 (1:0)

Betis Sevilla – FC Sevilla 1:1 (0:0)

Getafe – Real Valladolid 0:1 (0:1)

Real Madrid – Celta de Vigo 2:0 (1:0)

Sonntag



Athletic Bilbao – Elche 14.00

Alaves – Atletico Madrid 16.15

Eibar – Granada 18.30

Real Sociedad – CA Osasuna 18.30

Huesca – FC Barcelona 21.00

Montag

Valencia – FC Cadiz 21.00