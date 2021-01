Stephan Klammer (35) hat das Studium der Rechtswissenschaften in Wien absolviert. Bis 2016 war er juristischer Mitarbeiter am Verwaltungsgerichtshof, daneben beriet er Flüchtlinge bei der Deserteursberatung. Vor dem Wechsel zur BBU leitete er die Asylrechtsberatung der Diakonie. Auf der Homepage der Initiative fairlassen.at, im Rahmen derer die im Flüchtlingsbereich engagierten NGOs mehr Fairness im Umgang mit Asylsuchenden in Österreich fordern, wird Klammer als der im Asylrechtsberatungsbereich in Österreich "zweifellos bestqualifizierte Experte" bezeichnet.

WISSEN: Wechselvolle Geschichte einer umstrittenen Verstaatlichung

Der Plan, die Asylwerberbetreuung und -beratung zu verstaatlichen, war Teil des Regierungsübereinkommens der türkis-blauen Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Er ging mit allerlei flüchtlings- und NGO-kritischen Tönen vonseiten der damaligen Regierungsparteien einher.

Kritiker sahen die Unabhängigkeit vor allem der Asylrechtsberatung bedroht, die zu diesem Zeitpunkt an NGOs delegiert war. Ex-Justizministerin Maria Berger (SPÖ), die bis 2019 am Europäischen Gerichtshof tätig war, sah einen Verstoß gegen EU-Recht. Die kostenlose Rechtsberatung für Asylwerber fußt auf europarechtlichen Vorgaben und EU-Richtlinien. Flüchtlingen, die die der hiesigen Sprachen nicht mächtig sind, soll Zugang zum Recht eröffnet werden.

Die Gründung der Bundesagentur für Betreuung- und Unterstützungsleistungen (BBU), einer GmbH in Staatseigentum, wurde mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ nur einen Tag vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos im Nationalrat beschlossen, die zur Auflösung der türkis-blauen Koalition führte.

Die türkis-grüne Nachfolgeregierung machte sich an die Umsetzung. Die umstrittene Verstaatlichung der Asylrechtsberatung lag in Händen von Justizministerin Alma Zadić, die sich davor, als Abgeordnete der Liste Pilz, vehement gegen die Verstaatlichung ausgesprochen hatte. Zadić führte monatelang Gespräche mit den asylberatenden NGOs. Deren Rechtsberaterinnen und -beratern wurde ein Übernahmeangebot in die BBU gemacht, das diese mehrheitlich annahmen.

In die Regelungen für die neue Asylrechtsberatung wurden mehrere Unabhängigkeitsgarantien eingefügt, etwa die Weisungsfreiheit der Beraterinnen und Berater und ausführliche Verschwiegenheitspflichten für sie. Im Juli 2020 wurde Stephan Klammer zum Leiter der BBU-Asylrechtsberatung ernannt. (bri)