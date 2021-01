Martin Hinteregger fällt derzeit kein guter österreichischer Stürmer ein. Foto: Imago/Christian Kolbert/kolbert-press/

Frankfurt am Main – Martin Hinteregger hat am Samstag einen neuen Stürmer für seinen Club Eintracht Frankfurt gefordert. Nach dem Abgang von Bas Dost sieht der österreichische Fußball-Teamspieler bei seinem Club Nachholbedarf in der Offensive. "Es ist schade, dass Bas nicht mehr da ist. Aber wir freuen uns jetzt auf einen neuen Spieler. Wir erwarten einen, der uns richtig weiterhilft", sagte Hinteregger nach dem 2:1-Erfolg über Bayer Leverkusen im Sky-Interview.

Dass die Position im Angriff von einem Österreicher eingenommen wird, kann sich Hinteregger nicht vorstellen. "In Österreich kann ich sagen, da gibt's keinen. Das würde mich schwer wundern", erklärte der Innenverteidiger.

Eintracht-Trainer Adi Hütter zeigte sich von Hintereggers öffentlich geäußertem Wunsch nicht irritiert und sagte zur "Bild"-Zeitung: "Wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Das hat Martin auch nicht so gemeint. Aber es stimmt schon. Es ist gut, wenn noch ein Stürmer kommt. Aber man darf nicht vergessen, im Winter ist es nicht einfach. Es sind einige Kandidaten da." Spekuliert wird unter anderem über eine leihweise Verpflichtung von Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee. (APA, 3.1.2021)