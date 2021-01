Der FC Red Bull Salzburg rüstet wieder auf. Mit Diambou, Nene Dorgeles und Daouda Guindo sollen drei Talente aus Mali im Bullenstall aufgenommen werden.

Laut dem malischen Twitteraccount "Malifoot+" trainieren die drei 18-Jährigen bereits in Salzburg, lediglich ein Transferbestätigung soll noch ausstehen.

Diambou, ein Sechser, Gouindo, ein Innenverteidiger, und Dorgeles, ein offensiver Mittelfeldspieler wurden in der vom früheren französichen Nationalteamspieler Jean-Marc Guillou gegründeten JMG Academy Bamako ausgebildet. Los gehen soll es für die drei Afrikaner beim FC Liefering.

Dass Salzburg so erfolgreich Fußball spielt, liegt auch an starken Spielern aus Mali: Amadou Haidara, Diadie Samassekou, Mohamed Camara und Sekou Koita waren in der Vergangenheit mitverantwortlich für Salzburgs Höhenflüge. (red, 3.1.2021)