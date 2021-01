Ein Archivbild aus dem Familienskigebiet St. Corona am Wechsel im Jahr 2019. Foto: Bergbahnen St. Corona GmbH & Co

St. Corona am Wechsel – In St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) sind zwei Ortstafeln gestohlen worden. Bisher unbekannte Täter dürften die Tafeln abmontiert und mitgenommen haben, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag. Der Diebstahl dürfte rund um Silvester verübt worden sein. Bemerkt wurde er am Samstag.

Die Gemeinde vermutet laut einem Bericht der Tageszeitung "Heute", dass es sich um einen Souvenirjäger handeln könnte. Immerhin seien die Ortstafeln aufgrund des Coronavirus zu einem beliebten Fotomotiv geworden. (APA, 3.1.2021)