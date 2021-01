Stoch sprang in Innsbruck in die Favoritenrolle für den Gesamtsieg. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Innsbruck – Auch der erste Heimbewerb der Vierschanzen-Tournee in Innsbruck hat keinen ÖSV-Podestplatz gebracht. Stefan Kraft und Michael Hayböck landeten am Sonntag nur auf den Rängen acht und neun. Den überlegenen Sieg und auch die Führung in der Tourneewertung sicherte sich der Pole Kamil Stoch. Der zweimalige Gesamtsieger triumphierte vor dem Slowenen Anze Lanisek und seinem Landsmann Dawik Kubacki.

Die bisher im Tournee-Klassement vorangelegenen Halvor Egner Granerud und Karl Geiger kamen nach verpatzten Sprüngen im ersten Durchgang nicht ins Spitzenfeld. Damit geht Stoch klar vor seinem Landsmann und Titelverteidiger Kubacki in Bischofshofen in das Finale. Den dritten Rang nimmt Granerud ein. Bester Österreicher ist Philipp Aschenwald, der am Bergisel nur 22. wurde, an der neunten Stelle.

Der zweimalige Vierschanzentournee-Sieger Stoch nutzte die Gunst der Stunde. Sein Vorsprung in der Tournee-Wertung auf seinen Landsmann und Titelverteidiger Dawid Kubacki beträgt 15,2 Punkte, Granerud (+20,6) und der zurückgefallene Deutsche Karl Geiger (+20,7) haben bereits großen Rückstand.

Frustrierter Geiger

"Warum nicht gleich?", schrie der Skiflug-Weltmeister frustriert in das verlassene Skisprung-Stadion am Bergisel. Geiger muss trotz einer Aufholjagd am deutschen Schicksalsberg in Innsbruck als enttäuschender 16. seine Träume auf den Tourneesieg wohl begraben.

Bei guten Windverhältnissen verspielte er wie schon im vergangenen Jahr im ersten Durchgang mit einem Sprung auf nur 117,0 m seine glänzende Ausgangsposition. "Dass es dieses Jahr wieder so ist, da kriegt man einfach nur das Kotzen. Tut mir leid die Wortwahl", sagte Geiger bei Eurosport frustriert. Das sei einfach "saumäßig bitter".

Bergisel-Fluch für DSV

Der Bergisel-Fluch schlug für die DSV-Adler erneut zu: In den vergangenen drei Jahren waren Geiger (2020), Markus Eisenbichler (2019) und Richard Freitag (2018) ebenfalls als Gesamtzweite nach Österreich gereist – und verspielten in Innsbruck all ihre Chancen.

Für Stoch ist die Führung rein statistisch schon mehr als die halbe Miete. Seit 1995/96 lagen von 25 nach Innsbruck führenden Springern 23 auch in der Endabrechnung vorne. Bei den vergangenen 21 Auflagen verspielte nur der Norweger Tande (2016/17) seinen Vorsprung und wurde Dritter.

Die Entscheidung im Kampf um den Goldenen Adler fällt am Mittwoch (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen. Nach einem Ruhetag am Montag steht am Dienstag die Qualifikation für das Finale auf dem Programm. (APA, sid, red, 3.1.2021)

Weltcup-Skispringen in Innsbruck – 3. Bewerb der Vierschanzen-Tournee:

1. Kamil Stoch (POL) 261,6 (127,5/130,0)

2. Anze Lanisek (SLO) 249,6 (127,5/123,5)

3. Dawid Kubacki (POL) 248,3 (126,0/127,0)

4. Piotr Zyla (POL) 246,2 (126,5/124,5)

5. Yukiya Sato (JPN) 245,6 (126,5/130,0)

6. Markus Eisenbichler (GER) 245,0 (120,5/128,5)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 244,3 (132,0/123,0)

8. Stefan Kraft (AUT) 243,5 (121,0/127,0)

9. Michael Hayböck (AUT) 242,5 (127,5/123,0)

10. Gregor Deschwanden (SUI) 240,6 (124,5/126,5)

11. Peter Prevc (SLO) 239,4 (122,5/128,0)

12. Robert Johansson (NOR) 238,2 (123,0/127,5)

13. Martin Hamann (GER) 235,4 (130,0/124,5)

14. Daniel-Andre Tande (NOR) 235,2 (121,0/128,0)

15. Halvor Egner Granerud (NOR) 234,3 (116,5/127,5)

16. Karl Geiger (GER) 234,2 (117,0/128,5)

17. Daniel Huber (AUT) 233,8 (123,0/122,0)

18. Andrzej Stekala (POL) 233,3 (126,5/120,0)

19. Aleksander Zniszczol (POL) 232,9 (128,0/126,5)

20. Keiichi Sato (JPN) 231,8 (123,0/122,0)

21. Niko Kytosaho (FIN) 231,7 (128,0/125,0)

22. Philipp Aschenwald (AUT) 231,0 (123,5/123,0)

23. Cene Prevc (SLO) 228,4 (125,5/122,0)

24. Maximilian Steiner (AUT) 226,7 (130,5/117,0)

25. Johann Andre Forfang (NOR) 226,5 (123,0/122,0)

26. Michail Nasarow (RUS) 224,2 (125,0/122,0)

27. Antti Aalto (FIN) 224,1 (127,0/122,5)

28. Thomas Lackner (AUT) 223,0 (125,0/121,5)

29. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 222,8 (123,0/121,5)

30. Domen Prevc (SLO) 221,0 (126,0/116,5)

U.a. nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 32. Gregor Schlierenzauer – 33. Clemens Leitner – 38. Markus Schiffner – 42. Jan Hörl – 49. Timon-Pascal Kahofer – 50. Manuel Fettner (alle AUT)