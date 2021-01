Polizei

21 Postings

3D-Laser-Dokumentation soll Polizei Arbeit erleichtern

Durch die 3D-Nachbildung sollen Tatorte während der Ermittlung erneut betrachtet werden können. In Gerichtsverfahren sollen so auch Richter, Anwälte und Co einen Blick auf die Szenerie werfen können