Protestzüge am Wochenende auch in Graz und Linz, Polizei spricht von "Demo-Tourismus", Nicht-Einhaltung von Maskenpflicht und Abstand wurden angezeigt

Wien/Graz/Linz – Am Wochenende demonstrierten in mehreren Städten Österreichs Kritiker der Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus, darunter zahlreiche amtsbekannte Rechtsextreme.

Der Wiener Heldenplatz war am Sonntag Endpunkt einer Demo, der sich laut Polizei rund 2000 Teilnehmer angeschlossen hatten. Prominent vertreten waren auch Identitäre, Rechtsextreme wie der ehemalige Pegida-Sprecher Georg Immanuel Nagel sowie rechtsradikale Fußballhooligans. Gemeinsam skandierte man "Wir sind das Volk", "Kurz muss weg" oder "Friede, Freiheit ohne Diktatur" und schlug auf Töpfe. Zaungäste mit Maske wurden angepöbelt.

Die Polizei war am Sonntag auch Wien wieder stundenlang im Einsatz. Die Aufforderung Masken zu tragen und Abstanden zu halten wurde von den Demonstrierenden ignoriert. Foto: der standard

Konspirative Tautologien

Auf dem Heldenplatz schallte es zum Abschluss aus den Boxen: "Schaut, dass ihr bitte ein bisschen auseinander steht, damit die Polizei uns nicht einkesseln kann." Und: "Vielen Dank, dass ihr Mut und Gesicht gezeigt habt." Das wurde mit geschwenkten Österreich-Fahnen und Applaus quittiert. "Das ist eine globale Weltverschwörung", hieß es konspirativ und tautologisch zugleich, "man will uns das Menschliche nehmen, wenn Maske tragen natürlich wäre, dann wären wir mit Maske zur Welt gekommen." Jeden Samstag soll es nun einen Spaziergang von der Oper aus geben.

Die Polizei erklärte die angemeldete Demo sowie zwei nicht angemeldete um 17.00 für beendet.

Von Beginn an hatten sich die Teilnehmer in Wien nicht an die Maßnahmen, die eine Verbreitung des Coronavirus verhindern sollen, gehalten. Trotz mehrmaliger Aufforderung der Polizei. Als diese die Demo für beendet erklärt hatte, bildeten sich zwei nicht angemeldete Demozüge, die mit rund 1000 Personen über den Ring und weiteren 500 durch die Innenstadt weiterzogen. Die Polizei begleitete beide, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Am Heldenplatz trafen beide Gruppen wieder zusammen und die Demo wurde endgültig beendet.

Schon am Samstag zogen in Wien rund 250 Demonstrierende durch den ersten Bezirk. Im Bereich der Friedrichstraße wurde die nicht genehmigte Kundgebung der sogenannten Querdenker aufgelöst. Vorangegangene Auflösungsversuche wurden ignoriert: "Wir lassen und nicht auflösen, wir sind freie Bürger", skandiert die Weiterziehenden.

In Graz waren am Samstag – innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal – ebenfalls hunderte Teilnehmer unterwegs. Sie gingen vom Hauptbahnhof zum Hauptplatz. Viele Teilnehmer waren ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs. Die Initiatoren der Grazer Demo vom Stephanitag, zu der rund 1000 Teilnehmer gekommen waren, wurden mittlerweile wegen Nichteinhaltung der Maßnahmen angezeigt.

Verhüllende Masken

Schon am Neujahrstag protestierten in Linz Gegner der Corona-Maßnahmen – laut Polizei waren es rund 1000 Menschen. Polizeisprecher David Furtner sprach von einem Demonstrationstourismus mit vielen Teilnehmern aus Wien, der Steiermark und Salzburg, die durch Österreich ziehen würden. In Schärding, Braunau und Ried demonstrierten am Wochenende weißgekleidete Personen gegen die Maßnahmen. Unter anderem posierten sie vor Hitlers Geburtshaus in Braunau für ein Gruppenbild. Kurioses Detail am Rande: Die gegen den Mund-Nasen-Schutz Protestierenden trugen dabei Kunststoffmasken, die abgesehen von zwei kleinen Löchern für die Augen ihr gesamtes Gesicht verhüllten. Mit diesen hatten sie offenbar kein Problem. (APA, red, 4.1.2021)