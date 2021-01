Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Mitte Jänner startet österreichweit der zweite Durchlauf der von der Bundesregierung initiierten Corona-Massentests. In den meisten Ländern sollen die Screenings am Wochenende von 16. bis 17. Jänner über die Bühne gehen. Ab Montag kann man sich für die Testungen online oder telefonisch anmelden. Lediglich auf die Registrierung zu einem Abstrich in Kärnten muss man noch ein wenig warten: Hier startet die Anmeldung erst am 8. Jänner.



Um möglichst viele Personen zu einem Test zu motivieren, war vonseiten der türkis-grünen Bundesregierung geplant, dass man sich im Zuge der Massentests auch vorzeitig aus dem Lockdown freitesten kann. Sofern das Ergebnis negativ ausfällt, sollte man ab dem 18. Jänner einige Privilegien gegenüber Ungetesteten erhalten. Für Personen, die nicht an dem Test teilnehmen, sollten hingegen weiterhin Ausgangsbeschränkungen bis zum 24. Jänner gelten.

Der Grund für diesen Anreiz: An der ersten Runde der Massentests im Dezember hatten sich nur etwas mehr als zwei Millionen der rund 8,9 Millionen Einwohner beteiligt. Etwa 4200 Corona-Positive wurden dabei gefunden. Gehofft hatte die Regierung auf eine Teilnahme von bis zu 60 Prozent der Bevölkerung.



Niederösterreich lädt ein

In Niederösterreich, wo in manchen Gemeinden bereits am 15. getestet wird, arbeitet man zudem mit etwas sanften Nachdruck. Niederösterreicher erhalten von ihrer Gemeinde per Post eine "persönliche Einladung" zum "persönlichen Testtermin", heißt es auf der Website des Landes. Mehr als 35 Prozent der teilnahmeberechtigten Niederösterreicher gingen im Dezember bereits zum Massentest.

Die geringste Beteiligung gab es hingegen in der Bundeshauptstadt: Nur 13,5 Prozent der Teilnahmeberechtigten, 235.000 Menschen, ließen sich in Wien testen. Die Aktion war hier für bis zu 1,2 Millionen Personen ausgelegt.

Zehn Tage in Wien

Auch diesmal testet Wien über einen längeren Zeitraum als der Rest Österreichs. Ab 8. Jänner werden zehn Tage lang an drei Standorten – Stadthalle, Marx-Halle und Messe – Abstriche genommen, 2500 Soldaten wurden dafür angefordert. "Wir sind gerüstet für 1,5 Millionen Wienerinnen und Wiener", heißt es aus dem Büro des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ).

Eine Schätzung darüber, wie viele Menschen an den Massentests teilnehmen werden, wolle man nicht abgeben. "Das ist schwierig zu beantworten, weil noch völlig offen ist, was die Massentests für das Freitesten bedeuten." Ein Schnelltestbefund gelte in der Regel 24 Stunden, ungeklärt ist, ob die Zeitspanne ausgedehnt werde. Konkrete Regeln zu den Tests wollte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in der ersten Jännerwoche vorstellen – sofern das Gesetz rechtzeitig in Kraft tritt. Denn der Bundesrat könnte das Inkrafttreten des Epidemiegesetzes um mehrere Wochen verzögern – und damit auch die Rechtswirkungen der "Freitestungen", die auf Basis dieser Novelle vollzogen werden sollen.

Fix sei in Wien jedenfalls, dass die Stadt nicht selbst die Überprüfung negativer Bescheide übernehmen werde: "Die Gesundheitsbehörde hat Wichtigeres zu tun, als durch die Wirtshäuser zu ziehen", heißt es aus dem Rathaus. Eine Testeinladung, wie sie Niederösterreich verschickt, komme in Wien nicht infrage. Schließlich gebe es ein "großes niederschwelliges Testangebot", das gut angenommen werde. (ook, 4.1.2021)