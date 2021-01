Sänger der Band "Gerry and the Pacemakers" machte Song aus Broadway-Musical Carousel berühmt

Auftritt von Gerry Marsden im Oktober 2010 in Anfield/Liverpool. Foto: REUTERS/Phil Noble

London/Liverpool – Gerry Marsden, der Sänger der britischen Band "Gerry and the Pacemakers", ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte ein Freund der Familie am Sonntag in London mit. Die Band wurde nicht zuletzt mit ihrer Version von "You'll Never Walk Alone" berühmt, die als Hymne des englischen Fußballclubs FC Liverpool Kultstatus erlangte.

Gerry Pacemakers

"Nachdem ich mit der Familie gesprochen habe, muss ich Ihnen mit schwerem Herzen sagen, dass der legendäre Gerry Marsden nach einer kurzen Krankheit leider verstorben ist", schrieb der Radio-Journalist Pete Price auf Twitter. Er habe an einer Infektion gelitten, die das Herz angegriffen habe.

Marsden gründete die Band 1959 und war in den folgenden Jahrzehnten als Teil von Liverpools "Merseybeat"-Bewegung, zu der Zeitgenossen wie "The Beatles" gehörten, erfolgreich in den Charts. Die 1963er Version von "You'll Never Walk Alone" aus dem Broadway-Musicals Carousel wurde zur Hymne des FC Liverpool. "Gerrys Hymne verband Spieler, Mitarbeiter und Fans auf der ganzen Welt und half dabei, etwas wirklich Besonderes zu schaffen ", twitterte der Club. (APA, 3.1.2020)