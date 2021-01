Inter Mailand bleibt dem Lokalrivalen mit dem achten Sieg in Folge dicht auf den Fersen

Treffsicher für Milan: Rafael Leao und Franck Kessie (re). Foto: AP/Spada/LaPresse

Mailand – Trotz einstündiger Unterzahl hat Milan auswärts gegen Aufsteiger Benevento 2:0 am Sonntag gewonnen und Platz eins in der italienischen Fußball-Serie-A behauptet. Franck Kessie per Elfmeter und Rafael Leao schossen die Tore für die Mailänder, die Sandro Tonali nach etwas mehr als einer halben Stunde wegen einer harten Roten Karte verloren. Der Schiedsrichter hatte dem 20-jährigen Mittelfeldspieler die Gelbe Karte gezeigt, wurde darauf aber vom VAR korrigiert.

Milan ist nach diesem weiteren Sieg noch immer das einzige ungeschlagene Team in den fünf Top-Ligen Europas. Ein nächster Prüfstein folgt für das junge Ensemble des siebenfachen Champions-League-Siegers am Mittwoch im Heimspiel gegen Titelverteidiger Juventus Turin. Dabei muss Milan nicht nur auf den gesperrten Tonali verzichten, sondern weiterhin auch auf den verletzten Strategen Ismael Bennacer und vor allem auf Zlatan Ibrahimovic, der seit sechs Wochen wegen einer Muskelverletzung fehlt.

Erster Verfolger von Milan mit einem Punkt Rückstand ist weiterhin Stadtrivale Inter Mailand, der sich im Heimspiel gegen Aufsteiger Crotone dank vier Toren nach der Pause 6:2 durchsetzte und zum achten Sieg in Folge in der Serie A kam. Das Sturmduo Lautaro Martinez und Romelu Lukaku ebnete den Weg zum Sieg. Der Argentinier Martinez traf dreimal, der Belgier Lukaku sorgte nach gut einer Stunde mit dem 4:2 für die Entscheidung, musste kurz danach aber mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. (APA/sda, 3.1.2021)

Italien – Serie A – 15. Runde:

Sonntag

Inter Mailand – Crotone 6:2 (2:2)

Atalanta Bergamo – US Sassuolo 5:1 (2:0)

Cagliari – SSC Napoli 1:4 (0:1)

ACF Fiorentina – Bologna 0:0

Genoa – Lazio Rom 1:1 (0:1)

Parma Calcio – Torino 0:3 (0:1)

AS Roma – Sampdoria Genua 1:0 (0:0)

Spezia Calcio – Hellas Verona 0:1 (0:0)

Benevento – AC Milan 0:2 (0:1)

Juventus Turin – Udinese 20.45 Uhr