In einem ersten Teaser-Video konnte man die Kameras der neuen Galaxy-Serie bereits sehen.

Foto: Samsung

Am 14. Jänner 2021, das ist der letzte Tag der diesjährigen CES, wird Samsung seine neue Galaxy-S21-Serie offiziell vorstellen. Via Livestream auf der Samsung-Website kann man ab 16 Uhr die Präsentation verfolgen.



삼성전자 뉴스룸 [Samsung Newsroom]

Live dabei sein

Dank einer Einladung mit der Überschrift "Welcome to the Everyday Epic" ist nun bekannt, dass man am 14. Jänner mehr zu Samsungs Flaggschiff-Serie sehen wird. Besonderes Augenmerk wird dabei dem Ultra-Modell gelten, nachdem erstmals ein Galaxy-Gerät den Samsung S-Pen unterstützen wird. Auch drahtloses Zwei-Wege-Laden wird unterstützt, damit man andere Geräte, wie beispielsweise die Galaxy Buds Pro, mit Strom versorgen kann. Mehr Details zu den drei Smartphones sind schon Mitte November durchgesickert. Am 14. Jänner wird Samsung diese wohl bestätigen und weitere Informationen verraten. (red, 4.1.2021)