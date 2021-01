Um 7.49 Uhr wurde in Sisak, 50 Kilometer südöstlich von Zagreb, ein starkes Erdbeben registriert. Erst Ende Dezember gab es mehrere Beben in der Region

In Petrinja war am Montag erneut ein Erdbeben zu spüren. Foto: imago images/Pixsell

In Kroatien wurde am Montagmorgen erneut ein Erdbeben registriert. Laut der Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik hatte das Beben eine Stärke von 4,2 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag in Sisak, rund 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Zagreb. Das Erdbeben wurde um 7.49 Uhr aufgezeichnet.

Erst am 30. Dezember gab es in derselben Region ein noch heftigeres Beben der Stärke 6,4, das mehrere Menschenleben forderte, sowie mehrere schwächere Nachbeben. Das Epizentrum lag in Petrinja, auch in Österreich waren die Auswirkungen spürbar. (red, 4.1.2021)