Arbeitsministerin Aschbacher betont trotzt Rekordarbeitslosigkeit die positiven Dinge. Dass 2020 ein Prozent mehr Menschen Arbeit gefunden haben als 2019, zeige, dass der Arbeitsmarkt trotz Krise dynamisch sei. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Und da ist sie wieder, die halbe Million. Zwar waren sich Experten bereits vor der Veröffentlichung der jüngsten Arbeitsmarktdaten einig, dass die Arbeitslosigkeit Ende Dezember die Marke von 500.000 Arbeitslosen wieder überspringen dürfte. Am Montag aber hat das Arbeitsmarktservice (AMS) für Gewissheit gesorgt. 520.919 Menschen waren mit Ende des Corona-Jahres 2020 arbeitslos. Das ist zwar weniger als Mitte April, als rund 588.000 Menschen in Österreich Arbeit suchten. In der kalten Saison 2020/21 gab es allerdings seit Ausbruch der Pandemie noch nie mehr als eine halbe Million Arbeitslose. Gegenüber Ende 2019 lag die Arbeitslosigkeit heuer zu Jahresende um 28 Prozent höher.

Von einer enorm herausfordernden Situation sprach Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Montag. Zwar schnellt die Arbeitslosigkeit jeden Winter in die Höhe, weil weniger gebaut wird. Allein im Baubereich waren im Dezember 33.000 Menschen mehr ohne Job als im November. Allerdings verpfuschte der dritte Lockdown der Wintertouristik den Saisonstart und brachte im Jahresvergleich mehr als eine Verdoppelung der Arbeitslosigkeit in Gastronomie und Tourismus.

Foto: APA

Mehr Menschen in Kurzarbeit

"Das seit Jahrzehnten schwierigste Jahr am Arbeitsmarkt verabschiedet sich mit auch wirklich schlechten Arbeitslosenzahlen", kommentierte AMS-Chef Johannes Kopf die jüngsten Arbeitsmarktdaten. Dabei hätte die Arbeitslosigkeit noch höher ausfallen können. Der scheinbar naheliegende Schluss, dass Kurzarbeit in Touristik und Gastronomie nicht funktioniert, sei falsch, merkte Kopf an. Mit fast 100.000 Arbeitnehmern in Kurzarbeit ist der Tourismus aktuell Spitzenreiter aller Branchen beim Jobretten.

Die Kurzarbeit stieg im Vergleich zum November um 140.000 Personen. Derzeit befinden sich 417.113 Personen in Kurzarbeit.

Gewerkschaft alarmiert

Wie angespannt die Lage derzeit ist, zeigt auch die Zahl der offenen Stellen. Die Anzahl der sofort verfügbaren Stellen schrumpfte im Jahresvergleich um 22,7 Prozent auf 50.610. "Niemand kann sagen, wann es wieder so aufwärts geht, dass es positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat", gab sich Gewerkschaftsboss Wolfgang Katzian auf Twitter besorgt. Er fordert deshalb eine Nettoersatzrate von 70 Prozent beim Arbeitslosengeld und eine massive Qualifizierungsoffensive, um aus der Arbeitsmarktmisere herauszukommen.

Einen deutlichen Anstieg verzeichnen die (hier verlinkten) AMS-Daten auch bei der langdauernden Arbeitslosigkeit. Die Langzeitbeschäftigungslosigkeit stieg um mehr als 37 Prozent auf 136.620 Personen, die Langzeitarbeitslosigkeit um mehr als 66 Prozent auf 81.513. Während die Langzeitarbeitslosigkeit Menschen in Schulungen nicht berücksichtigt, misst die Langzeitbeschäftigungslosigkeit alle Menschen, die zum Stichtag seit mehr als 365 Tagen keine Arbeit hatten – auch wenn sie in Schulung sind. (luis, 4.1.2020)