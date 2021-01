Ebenfalls sehr erfolgreich ist seit mehreren Jahren der Online-Ableger der Serie: "The Elder Scrolls Online".

The Elder Scrolls, eine der populärsten Rollenspiel-Serien für PC und Konsolen, steht laut Branchenkenner Daniel Richtman hoch im Kurs eine Serie auf Netflix spendiert zu bekommen.

Nach dem Erfolg von Castlevania und The Witcher auf dem populären Streaming-Service, will man laut Gerüchten weiterhin bekannte Gaming-Brands als Basis für zukünftige Serien nutzen. Eine Bestätigung von Seiten Netflix oder dem Marken-Eigentümer Microsoft, der Bethesda inklusive dem Mutterkonzern Zenimax im September 2020 um 7,5 Milliarden Dollar (6,1 Milliarden Euro) gekauft hat, gibt es bisher nicht.

Bereits im Juli 2020 wurde eine andere Bethesda-Marke als Serie bestätigt. Jonathan Nolan und Lisa Joy, die beide zuletzt für die Serie "Westworld" verantwortlich waren, werden demnächst eine Serie zur Fallout-Franchise für Amazon produzieren. So scheint Interesse von Seiten des Videospielherstellers zu bestehen, die eigenen Marken ins Fernsehen zu bringen. Die Chancen für The Elder Scrolls scheinen deshalb durchaus realistisch.

The Elder Scrolls

Bereits zwölf Spiele wurden unter dem Namen The Elder Scrolls seit 1994 veröffentlicht. Der letzte große Titel war Skyrim, der seit 2011 für die verschiedensten Systeme umgesetzt wurde. Die Fortsetzung The Elder Scrolls VI wurde bereits vor einem Jahr angekündigt und soll im Rahmen eines Events am 21. Jänner erstmals Einblicke in das Spiel bieten. (aam, 4.1.2021)