Erste Bilder zum kommenden "Uncharted"-Film.

Foto: Sony

Bereits im Juli 2021 soll der Film "Uncharted" in die Kinos kommen. Während die Charaktere auf der gleichnamigen Spiele-Serie basieren, soll eine völlig neue Geschichte erzählt werden.



Das erste offizielle Foto zum Film hatte bei Fans für Verwirrung gesorgt. Der populäre Filmschauspieler Tom Holland schien viel zu jung für die Rolle des Draufgängers Nathan Drake, der als Protagonist in den Spielen agiert. Erst die Aufklärung durch das Filmstudio, dass der Film vor den Spielen angesetzt ist, ließ die Wogen wieder glatter werden.

Tom Holland wird die Hauptrolle spielen. Foto: Sony

In einem Interview mit dem Branchenmagazin Gameinformer erzählt die Synchronstimme des virtuellen Nathan Drake, Nolan North, was er von der Idee hält, einen jungen Helden zu zeigen. "Es war eine gute Idee, die Abenteuer des jungen Drake in den Mittelpunkt zu stellen, anstatt bereits bekannte Geschichten noch einmal zu erleben." Der Film soll laut North den Charme der Spiele gut einfangen. "Von dem was ich bisher gesehen habe, trifft der Film den witzigen Abenteuer-Stil, der die Spiele mitunter so beliebt gemacht hat, sehr gut."

Der Kurzfilm erschien bereits 2018. Allan Ungar

Kurzfilm schon 2018

Bereits 2018 erschien ein von Fans produzierter Kurzfilm mit dem Titel "Uncharted". In der Hauptrolle des 15-minütigen Films findet sich Nathan Fillion ("Firefly", "Castle"), der optisch besser den bekannten Abenteurer der Spiele verkörpert. (aam, 4.1.2021)