Der US-Auslieferungsantrag für Wikileaks-Gründer Julian Assange ist am Montag von einem Londoner Gericht abgelehnt worden. Richterin Vanessa Baraitser machte medizinische Gründe für die Entscheidung geltend, insbesondere Assanges psychischen Zustand und Suizid-Gefahr. Letztere würde durch die vermutlichen Haftbedingungen durch die USA verstärkt. Am Handeln des 49-Jähirgen übte Baraitser freilich massive Kritik, die Argumente seiner Verteidigung erkannte sie in großen Teilen nicht an.

Die Anwälte der US-Justiz gingen in Berufung. Der Fall könnte sich bis vor den Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreiches weiterziehen. Assange muss vorerst in Haft bleiben, gegen ihn läuft in Großbritannien ein weitere Verfahren. Nach einer Zahlung von Kautionsgelder könnte er aber freikommen. Im Fall einer Verurteilung drohen Assange in den USA bis zu 175 Jahre Haft.

Menschenrechtler, Politiker und Organisationen wie Reporter ohne Grenzen hatten zuvor gewarnt, Assange würde in den USA kein faires Verfahren bekommen.

Leben von Informanten gefährdet

Der Australier war Montagfrüh für die Urteilsverkündung von seiner Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Südosten der britischen Hauptstadt ins Old-Bailey-Strafgerichtsgebäude überstellt worden. Dort verkündete Baraitser ab 11 Uhr MEZ ihre Entscheidung über das US-Auslieferungsansuchen.

Vor dem Gebäude des Strafgerichtshofs haben mehrere Anhänger Assanges zeitgleich seine Freilassung gefordert. Einige Dutzend Menschen riefen: "Free Julian Assange" (Freiheit für Julian Assange).

Die US-Justiz wirft dem gebürtigen Australier Assange vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning – damals Bradley Manning – geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Assange habe damit das Leben von US-Informanten und solchen von US-Verbündeten in Gefahr gebracht, so der Vorwurf. Dafür wurden allerdings nie Beweise vorgelegt. Assange und seine Unterstützer wehren sich gegen diese Darstellung: Assange habe durch investigative Journalisten Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat.



Zuvor hatte der ehemalige Chefredakteur des "Guardian", Alan Rusbridger, vor einer Auslieferung Assanges an die USA gewarnt. Assange zu überstellen würde einen gefährlichen Präzedenzfall darstellen, warnte Rusbridger in einem BBC-Interview am Montag. Als problematisch bezeichnete Rusbridger, der einst mit Assange bei der Veröffentlichung von Material zu den Kriegen im Irak und Afghanistan zusammenarbeitete, vor allem den Vorwurf der Spionage und die damit verbundene Rechtsprechung hinter verschlossenen Türen.

Ein weiteres Problem sei das Strafmaß: "Die Idee, jemanden auf Jahrzehnte, womöglich für den Rest seines Lebens einzusperren für die Veröffentlichung von Material, das meiner Meinung nach zum größten Teil im öffentlichen Interesse war, ist heftig unangemessen."

Auch die US-Filmemacherin Laura Poitras, die für ihren Dokumentarfilm über den Ex-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, appellierte unlängst in der "New York Times" an das US-Justizministerium, die Anklage fallenzulassen. Schließlich bedeute die Anklage eines Publizisten nach dem Spionagegesetz eine Bedrohung für alle Journalisten, die über Fragen der nationalen Sicherheit berichten. (fmo, 4.1.2020)