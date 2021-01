In Österreich fällt die Entscheidung zwischen Limousine und Kombi zumeist pro Kombi, auch beim Octavia. Aber haben Sie die neue Limousine schon einmal in natura gesehen, im Straßenbild? Das ist eine der elegantesten, stilsichersten Repräsentanten ihrer Art, die nur leider immer mehr zum Opfer der SUV-Manie wird – man sollte die Gattung unter Artenschutz stellen.

Elegante Limousine mit langem Radstand, woraus hoher Fahrkomfort und großzügiger Fußraum resultieren. Foto: Stockinger

Da stimmt jede Proportion, jeder Falz, jedes Detail, als läge der klassische Goldene Schnitt zugrunde: Das Kleine verhält sich zum Größeren wie das Größere zum Ganzen. Für die Außenerscheinung zeichnet der Österreicher Karl Neuhold verantwortlich, er ist zu Recht stolz auf sein jüngstes Baby, auf Hochwertigkeit und Liebe zum Detail, was erklärtermaßen auch für die Innenraumgestaltung gilt.

Virtuelles Cockpit mit unterschiedlichen Ansichten, sanftes Ambientelicht, dezent schwingende Formen, und unterm großen zentralen Berührungsbildschirm gibt’s sogar noch echte Tasten zum Anwählen einiger Menüpunkte. Foto: Stockinger

Und klar, die höchste Ausstattungsversion (Style) mit zusätzlichem Premium-Komfort-Paket in unserem Testwagen deuten schon an, dass Škoda hier alles auffährt, um der p. t. Kundschaft das Leben an Bord zu verschönern, die Basisversionen haben da weniger zu bieten. Trotzdem: Was haben die inzwischen für ein Niveau erreicht.

Nicht geschenkt, aber schön

Grafik: Der Standard

Die Heckklappe gibt den Blick in einen wahren Schlund frei, er schluckt 600 bis 1555 Liter Ladegut, grandios. Foto: Stockinger

Geschenkt kriegt man das alles natürlich längst nicht mehr, kriegt man aber längst auch etwa bei den einstigen Preisbrechern aus Korea nicht mehr.

Was außer der Eleganz für die Limousine spricht? Werfen Sie einmal einen Blick in den Kofferraum. Die Heckklappe gibt den Blick in einen wahren Schlund frei, er schluckt 600 bis 1555 Liter Ladegut, grandios.

Zum 2,0-Liter-Diesel mit 150 PS nur so viel: Verleiht dem Octavia garantiert ausreichend Temperament bei gleichzeitiger Sparsamkeit. (Andreas Stockinger, 17.01.2021)