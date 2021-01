In der Nacht auf Montag explodierte ein Sprengsatz vor einem Geschäft in Tilburg. Bereits Anfang Dezember gab es mehrere ähnliche Anschläge

Am 12. Dezember kam es in Beverwijk bereits zu einem Anschlag auf einen polnischen Delicatessen. Foto: AFP

Tilburg – Ein Supermarkt mit polnischen Waren ist in den Niederlanden erneut Ziel eines Anschlags geworden. In der Nacht auf Montag explodierte ein Sprengsatz vor dem Geschäft in Tilburg im Südosten des Landes, berichtete die niederländische Polizei am Montag. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Es war bereits der vierte Anschlag auf einen polnischen Supermarkt seit Dezember. Drei der betroffenen Geschäfte haben denselben Eigentümer, einen aus dem Irak stammenden Kurden.

Zeugen hatten gegen 2 Uhr einen lauten Knall gehört und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Nach Polizeiangaben wurde das Geschäft schwer beschädigt. In einem benachbarten Wohnhaus seien Fensterscheiben zu Bruch gegangen.

"Keine Feinde"

Anfang Dezember waren kurz hintereinander vor polnischen Supermärkten in verschiedenen Teilen des Landes Sprengsätze explodiert. Alle drei Geschäfte hatten denselben Namen, doch nur zwei gehörten zu einer Kette. Der nun getroffene Supermarkt hat ebenfalls denselben Eigentümer, trägt aber einen anderen Namen.

Der Eigentümer Mohamad Mahmoed sagte dem Radiosender Omroep Brabant, dass er sich die Anschläge nicht erklären könne: "Ich habe keine Feinde." Die Ermittlungen laufen noch. (APA, red, 4.1.2021)