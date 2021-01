Laut Polizei laufen Ermittlungen zur Ausforschung weiterer Teilnehmer, die sich nicht an Covid-Bestimmungen gehalten haben

...kein Ausweg. Bei Verstößen gegen die Covid-19-Bestimmungen setzt es Anzeigen. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – Nach Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Wochenende in Wien laufen polizeiliche Ermittlungen. Bis Montagmittag gab es bereits mehr als drei Dutzend Anzeigen.

Am Sonntagnachmittag nahmen zunächst rund 2.000 Personen auf dem Heldenplatz an einer Kundgebung gegen die Regierungsmaßnahmen teil. Der überwiegende Teil hielt sich – trotz mehrfacher Aufforderung der Polizei – nicht an Covid-19-Bestimmungen wie Mindestabstand und Maske. Nach der Androhung einer behördlichen Auflösung sei die Versammlung freiwillig beendet worden. Im Abstrom der Teilnehmer bildeten sich jedoch zwei Demozüge durch die Stadt, es kam zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Beide Kundgebungen sammelten sich dann wieder auf dem Heldenplatz, gegen 17 Uhr lösten sie sich auf.

Bis Montag wurden in diesem Zusammenhang drei namentlich bekannte Personen angezeigt, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst der APA. "Die Ausforschung weiterer Personen ist momentan im Gange."

Teilnehmer werden konsequent ausgeforscht

Es handle sich um zwei Anzeigen gegen Private, die bei den nichtangezeigten Versammlungen in Erscheinung getreten waren, und eine weitere wegen des Verdachts der Anstiftung zur Verletzung der Covid-19-Notmaßnahmenverordnungen während der ersten, angemeldeten Demo.

"Aufgrund der massiven Verstöße gegen die Auflagen während der Versammlung als auch während der beiden nichtangezeigten Kundgebungen werden sowohl die Veranstalter als auch zahlreiche Kundgebungsteilnehmer konsequent ausgeforscht und gemäß dem Versammlungsgesetz und dem Covid-19-Maßnahmengesetz zur Anzeige gebracht", hatte die Polizei am Sonntagabend angekündigt.

Bereits am Samstag war eine nichtangemeldete Versammlung mit rund 200 Teilnehmern behördlich aufgelöst worden. Bezüglich dieser Kundgebung lagen mittlerweile 38 Anzeigen nach dem Versammlungsgesetz sowie gleich viele nach der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung vor, berichtete Fürst. (APA, 4.1.2021)