Sich trauen, auf den Schwarm zuzugehen, die unglückliche Beziehung beenden oder auch einfach nur netter zu sich selbst sein: Was haben Sie in diesem Jahr in Liebesdingen vor?

Neues Jahr, neues Glück. Foto: gettyimages/istockphoto/Everste

Resümee ziehen, nach vorne schauen, Wünsche formulieren und sich etwas vornehmen. Auch wenn man dem Konzept der Neujahrsvorsätze nicht viel abgewinnen kann, so hat es die Zeit um den Jahreswechsel doch so an sich, dass man Vergangenes Revue passieren lässt und über die Möglichkeiten und Veränderungen nachdenkt, die das noch frische Jahr mit sich bringen könnte. Das eine oder andere kann man schließlich auch selbst beitragen, wenn man den Status quo verändern will – auch in der Liebe. So wie einst dieser User, der ein konkretes Vorhaben für das gerade begonnene Jahr hatte:

Anderen war es wichtig, erst ein Kapitel zu beenden, um bereit für Neues zu sein:

Diese Erkenntnis ist zu jeder Zeit von großer Bedeutung:

Und manchmal hat man einfach nur den einen großen Wunsch ans Universum:

Welche Wünsche, Hoffnungen und Vorsätze haben Sie für Ihr Liebesjahr 2021?

Was wäre Ihr größter Wunsch? Was wollen Sie in diesem Jahr in Liebesdingen vielleicht anders machen als bisher? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 8.1.2021)