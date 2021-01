Jan-Eric Peters (li.) wird Geschäftsführer und Marc Felix Serrao Chefredakteur der "NZZ Deutschland". Foto: NZZ / Martin Lengemann

Die "Neue Zürcher Zeitung" ("NZZ") baut ihr Team in Deutschland aus: Jan-Eric Peters wurde als Geschäftsführer und Marc Felix Serrao als Chefredakteur bestellt, wie die "NZZ"-Gruppe am Montag bekanntgab.

Mit der Berufung von Peters unternehme "die NZZ-Mediengruppe einen weiteren strategischen Schritt zur Beschleunigung ihrer Expansion in Deutschland", heißt es in einer Aussendung. Peters war fast 20 Jahre Chefredakteur bei Axel Springer, zehn Jahre davon bei der "Welt"-Gruppe. Mitte 2019 ging Peters in ein Sabbatical, danach kehrte er nicht mehr zu Springer zurück.

Die redaktionelle Verantwortung für die Deutschland-Berichterstattung liegt bei Serrao, der das Deutschland-Büro der "NZZ"-Redaktion bereits seit Juli 2017 leitet. Neuer Leiter Produkte der "NZZ Deutschland" wird Ulrich Machold. (red, 4.1.2021)