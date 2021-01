In einer Zeit, in der es sonst nicht viel zu lachen gibt, sollen euch die Bücher der Woche Lesestoff zum Zerkugeln bringen.

Buchtipps: Ursula Tichy, www.buchstart.at

#flink #fuchs #freund

In diesem dritten Band der Reihe "Jacky Marrone" muss der Fuchs-Detektiv im Aal-Anzug durchs Klo! Seine Freundin Alice – die mit dem geheimen Fachladen für Agentenzubehör – hat diesen Anzug wärmstens empfohlen. Fast wie ein Ninja-Kämpfer sieht er darin aus, zumindest so lange, bis er in die Kanalisation hinabsteigt, um den Bösewicht Ewil Blech auszuspionieren. Auch sonst geht es turbulent und witzig zu, im Text und in den Bildern. Vielleicht werden euch sogar einige Figuren bekannt vorkommen, zum Beispiel der Baron, der auch einmal auf einer Kanonenkugel geritten ist. Bei Jacky ist es übrigens eine Konfettikanone.

Franziska Biermann, "Jacky Marrone. Ritt auf der Kanonenkugel". € 13,40 / 112 Seiten. dtv, München 2020. Ab 7 Jahren.

#zwanzig #zungenbrecher #zumzerwuzeln

Zungenbrecher kennt ihr bestimmt. Das sind schwer auszusprechende Sätze, die es gilt so schnell wie möglich aufzusagen. Fischers Fritz … der Klassiker! In diesem Zungenbrecher-Bilderbuch findet ihr bekannte aber auch ganz neue Schnellsprechsätze. Die Autorin Moni Port hat einige davon im "echten Leben" bei Kindern aufgeschnappt und niedergeschrieben aber auch ein paar erfunden. Da kippen Robben von den Klippen, da essen Esel Sesammus im Lesesessel, da kotzen klitzekleine Katzen und furzen Wichtel unter Wurzeln… Huch! Darf man solche Wörter überhaupt in einer Zeitung schreiben? Im Buch darf man das jedenfalls und dazu gibt’s geniale Bilder. Herrlich!

Moni Port, Philip Waechter, "Der Flugplatzspatz nahm auf dem Fluglatt Platz. Schnellsprecher und Zungenbrecher". € 10,30 / 48 Seiten. Klett Kinderbuch, Leipzig 2017. Ab 5 Jahren und für alle

#umblättergeräusch

Einige Zungenbrecher gibt es auch in diesem lustigen Vorlesebüchlein. Graf Wenzelslaus zu Vegesack aus Sinselbök – der unheimlich sympathische Held dieser Geschichten – sammelt nämlich Geräusche, die in etwas so klingen: Schneefallschschschschwannmnmnmllllllaampbbbumblummmblummmblummmnn. Das war ein Laubraschelgeräusch bei Schneefall. Ganz eindeutig, oder? Konntet ihr es laut vorlesen? Der Graf sammelt solche Geräusche mit seinem Einsauger in großen Gläsern und kann sie sich immer wieder mit einer Geräuschhörvorrichtung anhören. Begleitet den weltberühmten Sammler auf seinen skurrilen Abenteuern und entdeckt dabei "wunderherrliche" Töne, wie den Zitronenfalterflügelschlag. Zum Vorlesen an gemütlichen, stillen Winterabenden.

Thomas J. Hauck, "Graf Wenzelslaus, der Geräuschesammler". Mit Zeichnungen von Julia Dürr. € 10,- / 42 S. Bibliothek der Provinz, Weitra 2019. Zum Vorlesen.