Buchtipps: Team des Instituts für Jugendliteratur, www.jugendliteratur.at

#kuschelmonster #freiheit

Bei Barnabus’ Herstellung hat nicht alles funktioniert: Er ist kein süßes Kuscheltier geworden, sondern ein Kuschelmonster. Und auch wenn er eigentlich lieb ist, muss er trotzdem mit anderen Mängelexemplaren im Keller der Fabrik drauf warten, recycelt zu werden. Muss er? Nein, muss er nicht. Gemeinsam mit den anderen plant er die Flucht. Weil "etwas Besseres als den Tod findest du überall", das wussten schon die Bremer Stadtmusikanten. Das Abenteuer der mutigen ausrangierten Kuscheltiere wird in hell strahlenden Farben in Szene gesetzt und endet natürlich im … – nein, das wird hier nicht verraten.

Eric Fan, Devin Fan & Terry Fan (Ill.), "Projekt Barnabus." Aus d. Englischen von Nicola T. Stuart. € 16,50 / 72 Seiten. Jacoby & Stuart, Berlin 2020. Ab 5 Jahren.





#monster #mut #großstadtabenteuer

Schlimm genug, dass Charles nach Echo City umziehen und in einem ehemaligen, halb verfallenen Hotel wohnen muss. Und dann heult auch noch gleich in der ersten Nacht ein riesiger Troll durch sein Zimmer. Was ihm seine Eltern natürlich nicht glauben. Erwachsene, ts ts ts … Gut, dass Margo Maloo mit Geistern, Trollen und Kobolden auf du und du ist. Sie spricht nicht nur ein ernstes Wort mit Charles' Ungeheuer, sondern nimmt den neugierigen Jungen auch mit in die verborgenen Winkel der Stadt, wo sie zwischen Kindern und Monstern vermittelt … Ein rasanter und witziger Comic für furchtlose Ghostbuster ab 8.

Drew Weing, "Die geheimnisvollen Akten von Margo Maloo". Aus dem Englischen von Matthias Wieland. € 18,50 / 72 Seiten. Reprodukt, Berlin 2020. Ab 8 Jahren.





#schöneknochen #harte fakten

Tierknochen kennst du aus dem Naturkundemuseum. Dort sind sie zwar supersauber, aber trotzdem ein bisschen gruselig. Und Röntgenbilder? Die werden gemacht, wenn Menschen sich Knochen brechen, damit der Arzt weiß, wo er flicken muss. Stell dir jetzt Röntgenbilder von Vögeln, Fischen und Schlangen vor, die tot sind, aber aussehen, als ob sie fliegen, schwimmen oder kriechen. Und auf denen sichtbar ist, was du sonst nicht sehen kannst, weil Federn oder Schuppen im Weg sind. Außerdem erfährst du, was die Tiere konnten, als sie noch lebten. Wer hätte gedacht, dass Knochen so schön sein können. Wirklich nette Skelette!

Arie Van t’Ried & Jan Paul Schutten, "Nette Skelette. Röntgenbilder von Tieren und Pflanzen". Aus dem Niederländischen von Birgit Erdmann & Verena Kiefer. € 24,- / 128 S. Mixtvision, Mün-chen 20020, Ab 8 Jahren.