Eric (Kristofer Hivju) hängt gern mit seinem Freund, dem Polizisten Frank (Gunnar Eiriksson, li.) ab: Serienstart "Twin", 22.50 Uhr, ARD.

Foto: ARD Degeto / Nordisk Film Production ASSurfer

19.20 DOKUMENTATION

Das Geheimnis des Meisters: Kees van Dongen Die Kunstdetektive wollen eines der schönsten Frauenporträts des niederländischen Meisters rekonstruieren: Finger an der Wange. Bis 20.00, 3sat

19.40 DOKUMENTATION

Re: Revolution aus der Ferne Dutzende Regimekritiker leben in Europa im Exil, wo sie für eine Wende in ihrer Heimat in Richtung einer Demokratie kämpfen. Darunter ist auch die Akademikerin Junya Yimprasert, die die "Aktion für Demokratie in Thailand" leitet und Militärdiktatur sowie Willkürherrschaft des Königs anprangert. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Magisches Island Die raue, nordische Natur wird sowohl über als auch unter Wasser durch Vulkanismus geprägt, denn die Insel liegt auf dem Mittelatlantischen Rücken und damit auf der Kontaktzone zweier Kontinentalplatten. Tektonische Spalten füllen sich mal mit farbigem, mal mit kristallklarem Wasser. Bis 21.05, ORF2

20.15 CASTING-DINO

Deutschland sucht den Superstar Zum 18. Mal begibt sich RTL auf die Suche. Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer geben ihren Senf dazu. Unkaputtbar. Bis 23.00, RTL

21.05 DOKUMENTATION

Universum History: In den Fängen der Wikinger Dieser Film erzählt nicht nur die Geschichte der Wikinger, sondern auch die ihrer Sklaven. Bis 22.00, ORF2

22.35 DOKUMENTATION

Die Heiligen Drei Könige Sie waren keine Könige, keine Heiligen und zu dritt waren sie vermutlich auch nicht. Die Dokumentation erzählt die Wahrheit hinter dem Mythos.

Bis 23.20, ORF2

22.50 SERIE

Twin Adam und Erik sind Zwillinge, charakterlich aber grundverschieden. Der eine ist braver Ehemann und fürsorglicher Vater, der andere lebt in den Tag hinein und ist ständig knapp bei Kasse. Als ihm Adam nicht hilft, kommt es zur Katastrophe mit Folgen. Norwegischer Psychokrimi mit Kristofer Hivju (Game of Thrones) vor mystischer Kulisse.

Bis 0.20, ARD

23.45 TATORT-KLASSIKER

Tatort: Rechnung mit einer Unbekannten (BRD 1973, Wolfgang Becker) Hansjörg Felmy alias Kommissar Haferkamp ermittelt im Raubmordfall Else Rosenkötter und ist skeptisch ob des Gatten Alibi. Es ist ihm einfach zu glatt, und wie so oft liegt er richtig. Die Kamera in dem atmosphärisch dichten Klassiker führte der spätere Regisseur Joseph Vilsmaier. Bis 1.10, WDR

23.50 DOKUMENTATION

Das Wikipedia Versprechen Im Jahr 2001 erstellte Jimmy Wales den ersten Eintrag auf Wikipedia. 20 Jahre später umfasst die Website mehr als 50 Millionen Artikel. Wikipedia beginnt mit einem Versprechen: Die Wissensproduktion, die über Jahrtausende in den Händen von Eliten lag, wird radikal demokratisiert. Ist das Onlineprojekt die wahrgewordene Utopie? Bis 0.45, Arte