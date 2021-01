"Die Deutschmeister" von Ernst Marischka von 1955. Foto: Jupiter Film

FILMGESCHICHTE

Das Haus der Geschichte widmet sich in einer spannenden Web-Ausstellung dem Thema Österreichischer Heimatfilm der Nachkriegszeit. Wie haben Kaiser- und Heile-Welt-Kitsch das Nationalbewusstsein der jungen Zweiten Republik geprägt? Erzählt wird anhand von Schwerpunkten wie "Starke Frauen im Nachkriegskino", "Tanzen statt schießen" oder "Österreich – Immer Opfer?". (stew)

KUNST

Wie nahe sich unerträgliche Dystopien und verlockend-utopische Szenarien kommen können, zeigt die Gruppenschau Der Angriff der Gegenwart. Aussichten im Postwachstum im Heiligenkreuzer Hof der Universität für angewandte Kunst Wien. Der Tatsache, dass diese aufgrund der realen Notlage nicht in natura besichtigt werden kann, wird mit kurzen Video-Einblicken die Stirn geboten. (kr)

KONZERT

Jazzgeiger Rudi Berger, der virtuos zwischen Bebop und Bossa pendelt, ist wieder einmal im Wien. Der Mann, der in São Paulo einen wichtigen Wohnsitz hat, ruft denn auch ausgewählte Freunde zusammen, um im Porgy & Bess im Quartett u. a. Jazz-Standards zu interpretieren. Das Ganze ist am Dienstag (ab 20.30) als Stream im Rahmen der Reihe The Show Must Go On(line) Again zu sehen. (tos, 5.1.2021)