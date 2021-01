Rendezvous mit Hans Albers: Die Beziehung mit dem Schauspieler ist offiziell beendet, Hansi Burg trifft ihn im Geheimen weiter, zum Beispiel beim Augenarzt. "Die Liebe des Hans Albers" mit Ken Duken und Picco von Groote, 21.45 Uhr, ARD.

Foto: NDR / Zeitsprung Pictures / Michael Ihle

8.50 FRECHDACHS

Michel bringt die Welt in Ordnung (S 1973, Olle Hellbom) Weihnachtsklassiker: Erinnern Sie sich noch an Linas hohlen Zahn? Eine der absolut nettesten Folgen aus einer der absolut nettesten Kinderserien, die es jemals im Fernsehen gab. Bis 10.25, ORF1

19.40 DOKUMENTATION

Re: Die Bettler aus der Walachei Die Reportage folgt einer Bettlerin bis in ihr Romadorf in Rumänien. Dort stellt sich heraus, mit welchen Problemen die junge Mutter zu kämpfen hat. Ihr Mann ist im Gefängnis, sie kann weder lesen noch schreiben, sie braucht Geld, um ihre baufällige Hütte zu renovieren. Bis 20.15, Arte

19.52 DOKUMENTATION

Feierabend: Der Astronom des Papstes Seit 2015 leitet der US-amerikanische Jesuit und Astronom Guy Consolmagno die Vatikanische Sternwarte im italienischen Castel Gandolfo und in Arizona. Bis 20.05, ORF2

20.15 GOLDRAUSCH

The Sisters Brothers (USA 2018, Jacques Audiard) Die Kopfgeldjäger Eli und Charlie Sisters haben den Auftrag, den Chemiker Warm zu töten. Doch letztlich dreht sich alles, wie immer im Wilden Westen, um Gold. Parabel auf die Gier und das Verderben des bedingungslosen Fortschrittsglaubens mit Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal und John C. Reilly. Bis 22.15, Servus TV

21.45 DOKUDRAMA

Die Liebe des Hans Albers (D 2020, Carsten Gutschmidt) Hans Albers ist Schauspieler, Sänger, Idol der Deutschen – und Liebling der Nazis. Seine große Liebe Hansi Burg muss 1938 fliehen. Albers bleibt und dreht weiter. 1946 kehrt Burg in das Land der Mörder ihrer Eltern zurück. Es kommt zur Aussprache. Davon erzählt der Film mit Ken Duken und Picco von Groote. Bis 23.15, ARD

22.05 ZUCHT

Shame (GB 2011, Steve McQueen)Der New Yorker Brandon (Michael Fassbender) arbeitet in der Werbebranche. Von seiner Sexsucht getrieben, ist er auf der Jagd nach erotischen Abenteuern. Da quartiert sich seine jüngere, emotional labile Schwester Sissy (Carrey Mulligan) für einige Tage bei ihm ein. Der Aufenthalt wird zur Zerreißprobe. Grandios gespielt, bedrückend inszeniert. Bis 23.40, 3sat

Trailer zu "Shame". vipmagazin

22.15 DOKUMENTATION

Balkan Style: Durch Europas wilden Südosten Britta Hilpert, ZDF-Korrespondentin in Wien, reist durch Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und den Kosovo. Bis 23.00, ZDF

22.15 DOKUMENTATION

Expedition Arktis Film über die größte Expedition an den Nordpol: Im September 2019 brachen Wissenschafter auf, um in der Arktis ein Jahr lang zu forschen und so mehr über den Klimawandel zu erfahren. Bis 23.45, RBB

23.15 ZOMBIE

Eiszeit (D 2018, Carolina Hellsgård) Eine Seuche hat die Erde heimgesucht und alle Menschen in Zombies verwandelt. Der letzte verbliebene Ort, an dem das zivile Leben noch existiert, ist Weimar. Dort leben zwei junge Frauen, die das beschauliche Dasein gegen die unbekannte, gefährliche Welt draußen eintauschen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Comic von Olivia Vieweg. Bis 0.40, Arte