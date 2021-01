Die Landeverbote, die im Dezember für Flüge aus Großbritannien ausgesprochen wurden, kamen zu spät. Die britische Virusvariante dürfte sich längst global verbreitet haben. Wie stark, ist aber noch unklar. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Am Montag wurden zwei Neuigkeiten bekannt, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, auf den zweiten Blick aber doch: Zum einen rückte die Regierung von der Möglichkeit des Freitestens ab dem 18. Jänner ab, was einer Verlängerung des Lockdowns bis zum 24. Jänner gleichkommt. Zum anderen erklärte Gesundheitsminister Anschober, dass sowohl die britische wie auch die südafrikanische Virusmutation, die eine deutlich höhere Ansteckungsrate mit sich bringen, nun auch in Österreich nachgewiesen wurden. Was sagen Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft zur Verlängerung des Lockdowns? Und was zum Risiko, das diese Mutationen mit sich bringen?

Frage: Was ist über die Nachweise der Virusmutationen in Österreich und international bekannt?

Antwort: Die britische Variante B.1.1.7 wurde in den vergangenen Tagen bereits in zumindest 32 Staaten rund um den Globus nachgewiesen – davon in 15 europäischen. In Österreich ist bei vier infizierten Personen die britische Virusmutation entdeckt worden und bei einer Person die südafrikanische Variante, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag bekanntgab. Die britische Mutation wurde im Dezember bei einem Österreicher, einem österreichischen Kind und zwei slowakischen Kindern entdeckt, die aus London kommend in Wien landeten. Die südafrikanische Mutante wurde am 6. Dezember bei einer 30-jährigen Österreicherin nachgewiesen, die aus Südafrika nach Hause geflogen war.

Frage: Weiß man, wie stark diese Mutanten zum Infektionsgeschehen beitragen?

Antwort: Nein, konkrete Zahlen hat man nur für Großbritannien, wo der Anteil bereits je nach Region sehr hoch ist. Da in den meisten Ländern aber nur relativ wenige Genome von Sars-CoV-2 sequenziert werden, weiß man nicht, wie weit die Mutante in den jeweiligen Ländern bereits verbreitet ist. In Dänemark, wo man einen guten Überblick hat, dürfte sie rund ein Prozent betragen. In Österreich kann man zu dieser Frage laut Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin noch keine Angaben machen, da es zu wenige Nachweise gibt. Bei österreichischen Abwasserproben wurden die beiden Varianten aber noch nicht detektiert.

Frage: Worin besteht das besondere Risiko der britischen Virusvariante?

Antwort: Die Sars-CoV-2-Variante B.1.1.7 hat 17 Veränderungen im Genom. Die wichtigste betrifft die Veränderung N501Y innerhalb der sogenannten Rezeptorbindungsdomäne des Spike-Proteins, mit dem es an die menschlichen Zellen andockt. Dieses Andocken dürfte dadurch erheblich erleichtert werden. Auch die südafrikanische Variante weist diese Mutation auf. Die Variante hat sich in England in Windeseile verbreitet, und immer mehr Daten bestätigen, dass diese Variante deutlich infektiöser ist – die Schätzungen gehen von bis zu 70 Prozent aus.

Frage: Kommt es durch B.1.1.7 auch zu gefährlicheren Verläufen von Covid-19?

Antwort: Nein, aber das Problem ist die erhöhte Ansteckungsrate, die unweigerlich zu mehr schweren Erkrankungen und Toten führt. Besonders nachdrücklich illustrieren das Modellrechnungen des britischen Epidemiologen Adam Kucharski (London School of Hygiene and Tropical Medicine): Laut seinen Berechnungen verursacht eine Virusvariante, die gleich tödlich, aber um 50 Prozent ansteckender ist als die bislang zirkulierenden Varianten, bereits in kurzer Zeit viel mehr Tote als eine Virusvariante, die 50 Prozent tödlicher, aber gleich ansteckend ist.

Frage: Wie steht Österreich bei den Sequenzierungen der Virusgenome im internationalen Vergleich da?

Antwort: Laut Bergthaler liegen wir "im Mittelfeld". In Österreich wurden bisher knapp 1300 Virusgenome vollständig sequenziert, seit September 547, so Bergthaler. Internationale Spitzenreiter sind Dänemark und Großbritannien, wo man bis jetzt bei zwölf Prozent beziehungsweise fünf Prozent aller nachgewiesenen Infektionen auch eine genomische Analyse anschloss. In Österreich hält man aktuell bei 0,3 Prozent. Deutschland, aber noch viele andere europäische Länder, liegen bis jetzt deutlich darunter. Österreich will seine diesbezüglichen Anstrengungen aber demnächst vervierfachen, wie Ages-Chefinfektiologe Franz Allerberger bei der montäglichen Pressekonferenz ankündigte.

Frage: Sollte Österreich im Hinblick auf die Eindämmung von B.1.1.7 schon jetzt Vorsorge treffen?

Antwort: In dieser Frage sind sich die meisten heimischen Experten einig. So meint der renommierte Mikrobiologe Michael Wagner von der Uni Wien: "Wenn B.1.1.7 sich erst einmal in Österreich verbreitet hat, dann wird es aller Voraussicht nach ungleich schwerer, die Pandemie bis zur ausreichenden Durchimpfung der Bevölkerung zu kontrollieren." Er verweist darauf, dass die britischen Lockdown-Maßnahmen im November die Verbreitung anderer Sars-CoV-2-Varianten noch begrenzen konnten. "Sie waren aber nicht ausreichend, um die Verbreitung von B.1.1.7 zu verhindern." Ähnliches könnte in den nächsten Wochen auch hier mit entsprechender Verzögerung drohen.

Frage: Die Virusvariante B.1.1.7 wurde in Großbritannien vor allem bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren entdeckt. Wie ist das zu erklären?

Antwort: Laut Michael Wagner, der mehrere Studien zum Infektionsrisiko in Schulen durchführte und auch dem Corona-Fachrat des STANDARD angehört, gibt es eine Reihe von möglichen Gründen für diese Beobachtung: So könnten Kinder und Jugendliche für B.1.1.7 empfänglicher sein als für andere Varianten. Oder B.1.1.7 könnte bei diesen Altersgruppen mehr Symptome verursachen und darum zu mehr positiven Tests führen.

Frage: In Österreich sind nach aktuellem Stand die Schulen von der Verlängerung des Lockdowns ausgenommen. Ist das angesichts der britischen Zahlen sinnvoll?

Antwort: Für Michael Wagner ist klar, dass man die britischen Beobachtungen in die Entscheidung bezüglich der Wiedereröffnung der Schulen in Österreich miteinfließen lassen sollte. (Klaus Taschwer, 4.1.2021)