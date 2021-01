Das ursprünglich von Türkis-Grün geplante "Freitesten", mit dem man den Lockdown schon am 18. Jänner hätte beenden können, ist nun nicht mehr möglich. Die Bundesländer gehen nun unterschiedlich vor. Foto: AT / Reiner Riedler

Innsbruck – Die Bundesländer sollen eine permanente Corona-Test-Infrastruktur aufbauen. Auf diese von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schon vor Weihnachten angekündigte Strategie hat sich die Bundesregierung in einer Videokonferenz mit den Landeshauptleuten am Montag verständigt, wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erklärte. Die Landeshauptleute Günther Platter, Peter Kaiser, Michael Ludwig und Johanna Mickl-Leitner bestätigten, dass es künftig permanente Test geben solle.

Tanner erläuterte der APA schriftlich, dass man sich mit den Ländern darauf geeinigt habe, "eine regelmäßige Test-Infrastruktur" zu schaffen. Gelten solle diese "für Berufsgruppen, die sich regelmäßig testen lassen müssen, als Eintrittskarte für Kultur, Tourismus und andere Bereiche und für jene, die sich freiwillig testen wollen". Die angekündigten Massentests werden nun je nach Bundesland abgesagt, verschoben oder trotz der nun fixen Absage an ein "Freitesten" weitergeführt.

Wien und Tirol sehen sich bestätigt

Das bestätigten die Landeshauptleute. Der Wiener Bürgermeister Ludwig (SPÖ) hielt fest, dass es in der Konferenz um regelmäßige Testmöglichkeiten abseits der Massentests gegangen sei, wobei Wien diese schon seit Dezember biete. Zusätzlich habe man die Testung bestimmter Berufsgruppen vereinbart, auch sei ein Konsens darüber erzielt worden, dass man Kulturveranstaltungen künftig mit Test besuchen könne. Details dazu gebe es noch nicht. Offen sei etwa die Frage, ob dies in der Betriebs- oder Hausordnung der jeweiligen Einrichtung festgelegt werden könne oder ob man dafür einen gesetzlichen Rahmen benötige, erläuterte Ludwig: "Aber da ist natürlich der Bundesgesetzgeber am Zug und die Regierung, die einen entsprechenden Entwurf vorzulegen hat."

Der Tiroler Landeshauptmann Platter (ÖVP) bestätigte, dass in allen Bundesländern laufende flächendeckende Antigen-Tests angeboten werden sollen. Mit den Antigen-Tests folge der Bund nun dem "Tiroler Modell". Das Bundesland führt solche Test bereits durchgehend seit dem 19. Dezember durch. "Dieses Modell hat sich über die Weihnachtsfeiertage in Tirol sehr bewährt. Rund 100.000 Tirolerinnen und Tiroler haben dieses Angebot wahrgenommen", so Platter.

Massentests wackeln

Sein Kärntner Kollege Kaiser (SPÖ) erklärte, dass es den Bundesländern überlassen werden soll, eine gemeinsame Teststrategie mit dem Bund zu koordinieren. Der Schwerpunkte soll unter anderem in einer permanenten Testung von Berufsgruppen liegen. Es solle für die Bundesländer die Möglichkeit geben, "zu überlegen, eine permanente Teststruktur einzurichten". Kaiser teilte auch mit, dass die Massentests, die eigentlich für 15. bis 17. Jänner vorgesehen waren, um ein Freitesten aus dem Lockdown zu ermöglichen, "möglicherweise fallengelassen oder um eine Woche verschoben" werden. Es sei aber auch noch möglich, dass die Tests "zum gewohnten Zeitpunkt durchgeführt werden". Wesentlich sei aber, "dass es danach permanente Testeinrichtungen geben soll".

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte, dass sich die niederösterreichischen Gemeinden gut auf den Termin für den geplanten bundesweiten Massentest vorbereitet hätten. Weil für den 16. und 17. Jänner schon jetzt mehr als 50.000 Landsleute angemeldet seien, "werden wir dieses freiwillige Angebot für alle, die es nutzen wollen, daher gerne aufrechterhalten". Gleichzeitig werde ein Konzept für regelmäßige Testinfrastrukturen ausgearbeitet.

Salzburg und Oberösterreich canceln

Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) kündigte ebenfalls für sein Bundesland nach dem Lockdown ein freiwilliges und regelmäßiges Testen der Bevölkerung an. Dazu würden dezentrale Angebote ausgeweitet. Gespräche mit dem Städtebund, Gemeindebund und den Einsatzorganisationen seien dazu bereits am Laufen. Die ursprünglich angekündigten Massentests von 15. bis 17. Jänner würden in Oberösterreich nun jedoch nicht stattfinden, kündigte Stelzer an. Es werde aber an dem Wochenende vor dem Ende des Lockdowns noch einen breiten Anlauf zum Testen geben, um die Öffnung so sicher wie möglich zu begleiten.

Im Bundesland Salzburg wird es die Corona-Massentests auch nicht mehr geben. Das mache in der aktuellen Situation wenig Sinn, darum werde das Rote Kreuz die Möglichkeit der Gratis-Schnelltests an mehreren Teststationen in einem Regelbetrieb in allen Bezirken weiter anbieten, erklärte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Montag. Ab spätestens 18. Jänner sollen die Kapazitäten dafür enorm ausgebaut werden.

Statt der Massentests wird es in Salzburg die Möglichkeit permanenter Gratis-Schnelltests geben. Noch bis einschließlich morgen, Dienstag, werden bei den Teststationen in den Bezirken, also in Zell am See, Tamsweg, Schwarzach, Hallein, Eugendorf und in der Stadt Salzburg im Messezentrum von 9 bis 13 Uhr kostenlose Corona-Schnelltests angeboten. Nach einigen Tagen Pause, in denen der neue Testplan aufgestellt wird, soll dann feststehen, an welchen Teststationen in den Bezirken die Gratis-Schnelltests weiterhin möglich sind.

Steiermark verschiebt Termine

Die Steiermark verschiebt den eigentlich für Montag geplanten Beginn der Anmeldungen für die Corona-Testungen um eine Woche auf den 11. Jänner. Die Corona-Testungen für die steirische Bevölkerung finden nur von 22. bis 24. Jänner statt. Das Online-Anmeldesystem stehe daher derzeit nicht zur Verfügung, wie die Landeskommunikation am Montagnachmittag mitteilte.

Alle bereits vergebenen Termine werden storniert, die betreffenden Personen erhalten eine Stornierungsinformation. Ab Montag, 11. Jänner wird ab acht Uhr die Anmeldemöglichkeit unter https://www.oesterreich-testet.at wieder gegeben sein. Die Testung ist für die Bevölkerung kostenlos. Ab 11. Jänner kann man sich zwischen 7 und 22 Uhr auch unter der Telefonnummer 0800 220 330 anmelden.

Burgenland skeptisch, Eisenstadt testet

Noch viele offene Fragen bezüglich einer österreichweiten Teststrategie sah Burgenlands Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ), der Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Konferenz vertrat. Schneemann warf Kurz vor, die Verantwortung "einmal mehr den Ländern zugeschoben" zu haben.

Die Stadt Eisenstadt bleibt jedenfalls bei den Massentests. Die zweite Runde soll von 13. bis 17. Jänner statt. Neben der Online-Anmeldung auf oesterreich-testet.at steht auch eine eigene Telefon-Hotline (02682/705154) zur Verfügung, hieß es am Montag in einer Aussendung. (APA, 4.1.2021)