Das Unternehmen gibt an, dass die Arbeit am Echtzeitstrategiespiel trotz diverser Herausforderungen gut voranschreite

Das Spiel sieht schon im ersten Trailer sehr vielversprechend aus und dürfte auf den Stärken der Vorgänger aufbauen.

Foto: Microsoft

Age of Empires IV ist bereits seit einiger Zeit spielbar: In einem Blogbeitrag Ende Dezember bestätigt Microsofts verantwortliche Managerin Shannon Loftis, dass das Spiel noch an vielen Stellen von Fehlern befreit und ausbalanciert werden müsse, aber "alle Teile des Titels sind bereits gebaut und zusammengesetzt".

2019 erschien der erste Trailer mit Spieleindrücken. EurogamerGermany

Sie wolle niemanden "eifersüchtig" machen, aber das Entwicklerteam spiele Age of Empires IV jeden Tag – sowohl in Washington als auch in Vancouver. Das Echtzeitstrategiespiel, das bereits 2017 auf der Gamescom in Köln angekündigt wurde, wird in Kanada bei Relic Entertainment entwickelt. In Washington sitzt das bei Microsoft verantwortliche Team von World's Edge, das die Entwicklung unterstützt und den Fortschritt des Spiels überwacht.

Große Herausforderungen

"Echtzeitstrategie-Entwicklung ist ein großer Spaß. Es braucht viel Zeit, um die einzelnen Bausteine zu erstellen, etwa die künstliche Intelligenz oder die Simulation, und dann braucht es noch mehr Zeit, um diese Bausteine zusammenzusetzen", erklärt Loftis. All das sei gerade am Entstehen, und das Spiel sei bereits jetzt in seinen Grundzügen spielbar und fühle sich wie ein Age of Empires-Spiel an. Kurz spricht Loftis auch die Schwierigkeiten durch die Pandemie 2020 an. "Unsere Partner bei Relic waren unglaublich beharrlich dabei, den Wechsel ins Homeoffice möglichst rasch und unkompliziert zu vollziehen. So wurde die Produktivität kaum beeinträchtigt, um den Plan für das Spiel weiter einzuhalten."

Seit 2017 ist das Spiel bereits angekündigt. Foto: Microsoft

Über ein Erscheinungsdatum von Age of Empires IV wird in dem Beitrag nicht gesprochen. In den vergangenen Jahren war die bekannte Marke, die 1997 das erste Mal erschien, vor allem durch Neuauflagen im Gespräch geblieben. Nach den ersten beiden Teilen wurde Age of Empires III im Oktober 2020 mit diversen Neuerungen versehen und veröffentlicht. (aam, 5.1.2021)