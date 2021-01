Auch für das Eintrittstesten fehlt derzeit eine gesetzliche Grundlage, die Testinfrastruktur wollen die Länder aufrüsten. Foto: APA/Hochmuth

Die Pläne der türkis-grünen Koalition zum Freitesten für die Woche nach dem 18. Jänner sind zwar mit dem Nein der Opposition begraben worden, doch Teile des Konzepts leben weiter. Der neue Arbeitstitel, mit dem sich die Landeshauptleute am Montag in einer Videokonferenz mit der Bundesregierung angefreundet haben, lautet "Eintrittstests". Der Unterschied zu den Freitests sei zunächst ein semantischer, solle sich aber auch in den logistischen und juristischen Details widerspiegeln, sagte der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal".

"Viel einfacher" in der Praxis

Die Grundidee ist jedenfalls aus den Diskussionen der vergangenen Wochen bekannt: Für den Einlass zu Veranstaltungen wie etwa Theateraufführungen, Konzerten oder Sportevents soll man einen negativen Testbefund herzeigen müssen – zusammen mit der Eintrittskarte. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) erklärte, dass auch der Besuch von Restaurants an den Vorweis eines negativen Tests geknüpft werden solle. In der Freitestdebatte kristallisierte sich jedoch die Frage, wer denn für die Kontrolle der Tests in Lokalen zuständig wäre, als zentrales Problem heraus, aber davon gibt sich Platter unbeeindruckt: "In der Praxis wird das viel einfacher, als man sich denkt", meinte er im "Morgenjournal". Wie und warum genau das nun einfacher werden soll, erklärte er jedoch nicht.

Einen der epidemiologischen Knackpunkte beim Freitesten bildete die Gültigkeitsdauer eines negativen Testbefunds als Passierschein. Experten betonen stets, dass ein Antigentest bloß für einen Tag anzeigt, dass man nicht ansteckend ist, danach kann man das Virus jedoch weiterverbreiten, sofern man infiziert ist. Nach Vorstellung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hätte ein negativer Test jedoch in der Gastronomie über eine Spanne von sieben Tagen nach dem Abstrich einen Besuch ermöglicht, bei Veranstaltungen und Kultur für zwei Tage. Der Kärntner Landeshauptmann erklärte dazu, für die Eintrittstests sollten Fachleute anhand medizinischer Kriterien die Gültigkeitsdauer bestimmen, die Politik solle diesen Empfehlungen dann folgen.

Auch Eintrittstests fehlt gesetzliche Grundlage

Allerdings: Auch für das Eintrittstesten gibt es derzeit keine gesetzliche Grundlage, wie der Verwaltungsjurist Peter Bußjäger im Gespräch mit dem STANDARD feststellt. Eine Novelle zu den Freitests wollte die rot-blau-pinke Opposition im Bundesrat blockieren, woraufhin die Regierung das Projekt fallenließ. Auf Basis der jetzigen Gesetze könne ein negativer Test weiterhin nicht als Zutrittsbedingung etwa zu Kulturveranstaltungen verordnet werden, sagt Bußjäger.

Auch am Problem der Kontrolle in der Gastronomie würde sich durch die Umbenennung nichts ändern, meint Bußjäger. Es sei freilich möglich, ein Gesetz im Parlament zu beschließen, mit dem man den Landeshauptleuten ermöglicht, einen negativen Tests für bestimmte Veranstaltungen oder Lokale in ihrem Bundesland als Auflage festzulegen.

Permanente Testangebote statt Massentests

Einen Unterschied zu den Freitests soll die Abkoppelung der Eintrittstests von der Massentest-Aktion bilden. Als Hintergrund des gescheiterten Regierungsvorhabens galt die Unzufriedenheit mit der mauen Teilnahme an den ersten landesweiten Bevölkerungsscreenings im Dezember. Das Freitesten sollte als Motivation dienen, um die Teilnahme bei den neuerlichen Massentests, die in den meisten Bundesländern am Wochenende vom 16. und 17. Jänner stattfinden, hinaufzutreiben.

Aus diesem Anreiz wird nun nichts, weil der dritte harte Lockdown ohnehin für alle bis 24. Jänner in Kraft bleibt. Salzburg und Oberösterreich haben ihre Massentests bereits abgesagt. Und auch Landeshauptmann Kaiser ließ offen, ob die Massentest, mit denen Kärnten bereits am 15. Jänner starten wollte, stattfinden. Sie könnten "möglicherweise fallen gelassen, oder um eine Woche verschoben" werden, sagte Kaiser. Es sei aber auch noch möglich, dass die Tests "zum gewohnten Zeitpunkt durchgeführt werden".

Doch alle Länder wollen für die kommenden Monate der Pandemie eine permanente Testinfrastruktur anbieten. Diese soll dann nicht nur für bestimmte Berufsgruppen zur Verfügung stehen, die sich – wie etwa Lehrer – regelmäßig testen lassen müssen. Auch wer sich für die Freizeit einen Eintrittstest besorgen will, soll sich den künftig unkompliziert bei einer Teststation holen können, kündigen die Landeshauptleute an. Ab wann das Eintrittstesten möglich sein soll, ist noch unklar – Landeshauptmann Kaiser betonte, dass mögliche Lockerungen von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängig sind. (Theo Anders, 5.1.2020)