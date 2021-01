In einem Reddit-Forum sind Bilder der Kartons erstmals aufgetaucht.

Foto: TomaccoTastesLikeGma

Über die ernorme Größe der Playstation 5, beziehungsweise die generell ungewohnten Formen für Unterhaltungsgeräte im heimischen Wohnzimmer, wissen Spieler schon länger Bescheid. Käufer der neuen Hardware wissen auch, dass die ungewöhnlichen Abmessungen den meisten TV-Regalen Schwierigkeiten bereiten. Ein Reddit-Nutzer zeigt jetzt ein Foto aus dem Möbelhaus Ikea, das offenbar Kartons in den jeweiligen Abteilungen anbietet, die als Hilfestellung für den richtigen Kauf gedacht sind.

So sind die Kartons in den Größen der beiden Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X dimensioniert und haben die Abmessungen ebenfalls gut sichtbar auf allen Seiten vermerkt. Der Text auf der Playstation-5-Box zeigt zudem, mit wie viel Humor an diesen ungewöhnlichen Service herangegangen wurde. "Welches Regal passt wohl zu meiner völlig überdimensionierten Spielekonsole?" Eine Anfrage an Ikea, ob man die Boxen auch im österreichischen Handel finden wird, läuft.

Weiterhin ausverkauft

Auch knapp zwei Monate nach dem Erscheinen der neuen Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X, sind beide kaum im Fachhandel zu bekommen. Neben der offenbar in zu geringen Mengen produzierten Hardware, sorgten speziell Kaufbots in den vergangenen Wochen für Frustration bei Interessierten. Da in den nächsten Wochen und Monaten kaum exklusive Spiele für die neuen Konsolen erhältlich sein werden, haben aber mitterweile wohl viele potenzielle Käufer mit den längeren Wartezeiten ihren Frieden geschlossen. (red, 5.1.2021)