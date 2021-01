Mehr als zwei Tonnen Tabak und Maschinen zur Herstellung von 15.000 Stangen wurden sichergestellt. Die Zigaretten wurden in Kekspackungen versteckt

Eine Maschine, die die "Kekse" ausspuckte. Foto: APA/BMF/ZOLL

Bruck a. d. Leitha / Linz – Im Bezirk Bruck an der Leitha ist nach Angaben des Finanzministeriums eine illegale Zigarettenproduktion ausgehoben worden. 2,4 Tonnen Tabak und Maschinen zur Herstellung von 15.000 Stangen oder drei Millionen Stück wurden laut einer Aussendung in zwei angemieteten Lagerhallen sichergestellt. Den Schlag habe der Linzer Zoll gelandet.

Dem Zugriff vorausgegangen war ein Hinweis der französischen Zollverwaltung im September 2018. In einem Lkw aus Oberösterreich sollen demnach drei Paletten Schmuggelzigaretten sichergestellt worden sein. Ermittlungen der Zollfahndung Linz ergaben, dass eine ungarische Firma mit Sitz in Wien mehrere Schmuggelsendungen an Zigaretten als Kekslieferungen getarnt nach Großbritannien gebracht hatte.

Viel Rauch um wenig

Im vergangenen September fanden Hausdurchsuchungen in den Lagerhallen in Niederösterreich statt. Laut Ministerium stellte sich heraus, dass zwar eine Zigarettenproduktion gestartet worden war, die Waren- und Personalbeschaffung sowie weitere Logistik durch die Folgen von Corona "jedoch erheblich gestört worden waren". So sei die illegale Zigarettenproduktion "zum Stillstand gekommen, bevor sie noch richtig angelaufen war".

Nach dem internationalen Abgleich der Ermittlungsergebnisse erfolgten in Großbritannien ebenfalls Zugriffe, wobei etwa drei Millionen Schmuggelzigaretten und Tabak sichergestellt wurden. Insgesamt sollen 21 Millionen Stück eingeschleust worden sein. Der Fall hierzulande stelle einen Teil dieses großangelegten internationalen Netzwerks dar, merkte das Finanzministerium an.

Empfindlicher Schlag

In Österreich wird ein Finanzstrafverfahren gegen zwei Beschuldigte der ungarischen Firma geführt, die im Verdacht stehen, zusätzlich zur illegalen Produktion in den Lagerhallen zumindest 2,7 Millionen Zigaretten von Ungarn über Österreich nach Großbritannien geschmuggelt zu haben. Der internationalen Zigarettenmafia sei "ein empfindlicher Schlag" versetzt worden, stellte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) fest. (APA, red, 5.1.2021)