eine besonders abstruse Behauptung belustigt die Online-Community: Auf Twitter machte ein Bild die Runde, auf dem ein in der Corona-Impfung versteckter 5G-Chip zu sehen sein soll – und das in Wahrheit den Schaltplan eines Gitarrenpedals zeigt. Leaks zeigen ein angeblich faltbares iPhone – und das gleich in zwei Versionen. Außerdem ist Microsofts "Age of Empires" bereits spielbar. Zudem erzählen wir, wie aus einem Tiktok-Trend nun ein Musical mit Millioneneinnahmen wurde. Wir wünschen gute Lektüre!





Corona-Impfgegner verwechseln Effektpedal für Gitarren mit "verstecktem" 5G-Chip

Leaks zeigen faltbares iPhone in zwei Versionen

Microsoft: "Age of Empires IV" ist schon spielbar

"Ratatouille": Wie ein Tiktok-Trend zur Millionenproduktion wurde

Investoren überlegen Schließung von Intels CPU-Produktion

Playstation 5 ist so riesig, dass Ikea Karton-Konsole für Regalsuche anbietet

Microsoft plant umfassende visuelle Verjüngung von Windows 10