"Luigi's Mansion 3" erschien 2019 für die Nintendo Switch.

Foto: Nintendo

Nintendo hat den Spieleentwickler Next Level Games übernommen. Das kündigt das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Dienstag an. Ab dem 1. März 2021 wird das kanadische Studio, das zuletzt für Luigi’s Mansion 3 (Nintendo Switch) verantwortlich zeichnete, ein vollständiges Tochterunternehmen von Nintendo.

Für den japanischen Konsolenhersteller ist es unüblich, externe Studios zu kaufen. In den letzten 20 Jahren kam es dazu nur zwei Mal. 2002 übernahm man die Retro Studios, ein US-Entwickler, der unter anderem Spiele zu den bekannten Marken Metroid Prime und Donkey Kong entwarf. 2007 folgte Monolith Soft, die sich zu dieser Zeit mit dem ehemaligen Eigentümer Namco zerwarfen. Seitdem konnte das japanische Studio unter der Nintendo-Flagge überaus populäre Spiele entwickeln, darunter Splatoon (Wii U), The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii) und zuletzt Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch).

Nächste Schritte

Der kanadische Entwickler Next Level Games wurde im Oktober 2002 gegründet und hat seine Zentrale in Vancouver. Etwa 50 Leute arbeiteten in den letzten Jahren unter anderem an Metroid Prime: Federation Force (3DS), Luigi's Mansion: Dark Moon (3DS) und Super Mario Strikers (Gamecube). Seit 2014 entwickelt das Studio exklusiv für Nintendo. Welches das nächste Projekt sein wird, ist noch unbekannt, aufgrund der Historie des Entwicklers kann man unter anderem von einer Luigi's Mansion-Fortsetzung ausgehen. Alternativ könnte das Studio an einer Neuauflage eines alten Wii-U-Spiels mitwirken. Nach Xenoblade Chronicles und Tokyo Mirage Sessions arbeitet Nintendo Gerüchten zufolge an weiteren Portierungen von Wii-U-Spielen. Das Wissen für solch eine Portierung ist bei Next Level Games in jedem Fall vorhanden. (aam, 5.1.2021)