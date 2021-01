Lucia (Paz Vega) sucht ihren Freund auf einer Insel, wo sie in einer kleinen Ferienpension eine Spur und mehr findet: "Lucia und der Sex", 22.25 Uhr, 3sat. Foto: ZDF/Kiko de la Rica; Movienet

19.20 DOKUMENTATION

Das Geheimnis der Meister – Van Gogh In dieser Folge spüren die Experten anhand eines Selbstbildnisses dem vibrierenden Licht des Südens nach, den wilden Strichen des Meisters. Bis 20.00, 3sat

20.15 SERIENHUND

Hudson und Rex Erster Fall für Polizeihund Rex und sein Herrchen Detective Charlie Hudson: Die kanadische Anlehnung borgt sich den österreichischen Wurstsemmelfresser aus den 1990er-Jahren aus und bastelt darum eine Neuauflage mit mittelschweren kriminalistischen Fällen. Bis 21.55, Servus TV

22.00 SCIENCE-FICTION



Elysium (USA 2013, Neill Blomkamp) Im Jahr 2154 lebt eine kleine Schicht von Privilegierten auf der Raumstation Elysium, wo Verteidigungsministerin Delacourt (Jodie Foster) strenge Anti-Immigrationsgesetze forciert. Die arbeitenden Massen müssen auf der heruntergekommenen und übervölkerten Erde ihr Auskommen finden. Ein zum Tode geweihter Arbeiter (Matt Damon) wird zum Anführer einer Revolution. Wie schon bei seinem formidablen Debüt District 9 verschränkt der südafrikanische Regisseur Neill Blomkamp Science Fiction mit Gesellschaftskritik. Bis 0.05, Vox

22.15 DOKUMENTATION

Europas wilder Südosten (2): Von den Gipfeln Albaniens bis zum Donaudelta Im zweiten Teil der Reihe bereist Wolf-Christian Ulrich, Korrespondent im ZDF-Studio Wien Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und Rumänienundtrifft Menschen, die den Klischeebildern der Region entgegentreten Bis 23.00, ZDF

22.25 EROTIK

Lucía und der Sex (Lucía y el sexo, E 2001, Julio Médem) Auf den Balearen versucht Lucía den Selbstmord ihres Freundes Lorenzo zu verarbeiten. Rückblendend und in fiktive Welten schweifend, erzählt der mehrfach preisgekrönte Film in expliziten Bildern von der Liebe in all ihren Formen. Bis 0.30, 3sat

22.30 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl: DJ Ötzi Gerry Friedle, Licht-ins-Dunkel-Leiter Pius Strobl, Schausielerin Verena Altenberger und Melanie Wolfers, Ordensfrau und Autorin. Bis 23.35, ORF 2