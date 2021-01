Foto: Nintendo

Nach einem unglaublich erfolgreichen Jahr sehen Analysten auch 2021 die Nintendo Switch vor den neu gestarteten Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S in Führung. Hauptgründe dafür seien unter anderem die starken Exklusivtitel und ein möglicher Nachfolger.

Rekord dank Pandemie

Sieht man sich die Verkäufe der Nintendo Switch auf der Analyseplattform Statista an, erkennt man schnell, dass sich im März 2020 die Verkäufe der Konsole im Vergleich zum Vormonat und auch im Vergleich zum März 2019 mehr als verdoppeln konnten. Auch in den Folgemonaten wurde das sehr hohe Niveau gehalten. Allein bis September 2020 konnten rund 17,4 Millionen Stück der Nintendo Switch verkauft werden, und das im vierten Jahr seit dem Ersterscheinen. Über den gesamten Lebenszyklus der Konsole verteilt sieht Nintendo so auf bereits 68,3 Millionen verkaufte Nintendo Switch zurück, rund 10,3 Millionen davon fallen auf die 2019 erschienene Switch Lite.



Nach dem Start der neuen Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S im November 2020 sollte man meinen, dass nun der Erfolgslauf der jüngsten Nintendo-Konsole vorbei sei. Mehrere Analysten, die bei einer Umfrage der Fachzeitschrift "Gamesindustry" Anfang Jänner 2021 ihre Vorhersagen abgeben durften, sehen jedoch auch 2021 die Nintendo Switch aus mehreren Gründen als Sieger am Konsolenmarkt.

So meinen Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis und Dr. Serkan Toto von Kantan Games, dass vor allem eine Nachfolgekonsole mit besserer Hardware ein Verkaufsschlager sein könnte. "Letztes Jahr war ich nicht sicher, ob Nintendo eine neue Konsole auf den Markt bringen würde, aber es macht absolut Sinn, in diesem Jahr ein neues Modell vorzustellen und in den Handel zu bringen", so Rolls. Der Analyst sagt 24 Millionen verkaufte Nintendo-Switch-Geräte voraus. Demgegenüber werden laut Rolls Playstation 5 und Xbox Series X/S zusammen rund 25 Millionen Stück verkaufen.

Der Industrieberater Toto meint, dass eine "stärkere 4K-Version" des Geräts im kommenden Finanzjahr von Nintendo erscheinen wird. Dieses beginnt im April 2021. "Die Nintendo Switch wird die bestverkaufte Konsole 2021 sein. Sehr gute Exklusivtitel, eine neue Hardware und die Tatsache, dass die Switch als Lifestyle-Produkt mittlerweile im Mainstream angekommen ist, sprechen eindeutig dafür."



Kein neues Modell

Mat Piscatella vom Marktforschungsinstitut NPD Group geht nicht von einer neuen Hardware aus. "Nintendo wird mehr Konsolen verkaufen als die Konkurrenz. Nicht wegen einer neuen Hardware, aber sehr wohl aufgrund sehr guter Spiele und guter Werbung."

Während man sich bei Nintendo nicht zu einer möglichen neuen Switch äußern will, gibt es schon seit längerer Zeit Gerüchte bezüglich einer möglichen Nachfolgekonsole, die neben einem stärkeren Prozessor auch eine 4K-Auflösung ermöglichen soll. Das Erscheinen eines weiteren Switch-Modells würde den Aussagen von Nintendo-Präsident Shuntaro Frukawa nicht widersprechen, der im Januar 2020 in einem Interview meinte, man sei erst in "der Mitte des Lebenszyklus" der Konsole angelangt. Eine mögliche Nintendo Switch Pro könnte ja ein Teil dieses Lebenszyklus sein. (aam, 6.1.2021)