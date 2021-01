Kamil Stoch zieht. Foto: APA/EPA/Momot

Bischofshofen – Eine mannschaftlich sehr starke Leistung haben Österreichs Skispringer am Dienstag in der Qualifikation für Bischofshofen gebracht. Stefan Kraft landete unmittelbar vor Daniel Huber auf Platz vier, Michael Hayböck (7.), Philipp Aschenwald (10.) und Gregor Schlierenzauer (11.) sorgten für weitere starke Platzierungen. Tournee-Leader Kamil Stoch gewann die Quali 0,6 Zähler vor Robert Johansson und 0,7 vor Halvor Egner Granerud (beide NOR).

Von den zwölf angetretenen ÖSV-Springern sind elf am Dreikönigstag in der Tournee-Entscheidung dabei. Lediglich Jan Hörl muss zuschauen. Dieser war gar nicht am Start, weil er im Training am Dienstag nach dem ersten Sprung wegen Knieschmerzen für den Bewerb passen musste. Er wurde mit Verdacht auf eine Meniskusverletzung ins Krankenhaus Radstadt-Obertauern gebracht. (APA; 5.1.2020)

Dienstag-Ergebnisse der Skisprung-Qualifikation für den vierten Vierschanzentournee-Bewerb in Innsbruck am Mittwoch:

1. Kamil Stoch (POL) 142,9 Punkte (138 m) -2. Robert Johansson (NOR) 142,3 (137) – 3. Halvor Egner Granerud (NOR) 142,2 (140,5) – 4. Stefan Kraft (AUT) 140,7 (136) – 5. Daniel Huber (AUT) 140,1 (137,5) – 6. Dawid Kubacki (POL) 135,5 (134,5) – 7. Michael Hayböck (AUT) 135,4 (138) – 8. Markus Eisenbichler (GER) 132,4 (134,5) – 9. Yukiya Sato (JPN) 128,0 (130,5) – 10. Philipp Aschenwald (AUT) 124,3 (130,5) – 11. Gregor Schlierenzauer (AUT) 124,2 (131). Weiter (alle AUT): 23. Thomas Lackner 116,2 (124) – 29. Maximilian Steiner 112,8 (124,5) – 32. Daniel Tschofenig 110,9 (123) – 35. Clemens Leitner 109,6 (122) – 36. Manuel Fettner 109,3 (123,5) – 38. Markus Schiffner 108,1 (122) – 39. Stefan Rainer 106,8 (121,5). Nicht am Start: Jan Hörl (AUT) wegen Verletzung im Training.

Die wichtigsten K.o.-Duelle im ersten Durchgang des Bewerbes am Mittwoch (16.45 Uhr/live ORF 1):

Andzej Stekala (POL) – Karl Geiger (GER), Piotr Zyla (POL) – Lackner, Steiner – Antti Aalto (FIN), Tschofenig – Severin Freund (GER), Leitner – Michail Nasarow (RUS), Fettner – Marius Lindvik (NOR), Schiffner – Gregor Deschwanden (SUI), Stefan – Ryoyu Kobayashi (JPN), Peter Prevc (SLO) – Schlierenzauer, Artti Aigro (EST) – Aschenwald, Jewgenij Klimow (RUS) – Eisenbichler, Niko Kytosaho (FIN) – Hayböck, Maciej Kot (POL) – Dawid Kubacki (POL), Decker Dean (USA) – Huber, Naoki Nakamura (JPN) – Kraft, Simon Ammann (SUI) – Granerud, Junshiro Kobayashi (JPN) – Johansson, Matthew Soukup (CAN) – Stoch