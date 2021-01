Hier gehts zum heutigen Corona-Liveticker

[US-Senat] Demokrat Warnock gewann ersten Prognosen zufolge bei Stichwahl in Georgia

[Wissenschaft] Die Artenvielfalt im Mittelmeer steht vor dem Zusammenbruch.

[Gesundheit] Männer in den Wechseljahren: Vollkommen fix und fünfzig.

[Familie] Der Spielplatz daheim: 7 Ideen gegen Langeweile.

[Wirtschaft] Aktien und Bitcoin: Werden auch 2021 die Rekorde purzeln?

[Panorama] Vorsitzende der Bioethikkommission zu Impfstart: "Jede Verzögerung vermeiden".

Nach Gewaltaufrufen: "Querdenker"-Demos sollen leichter verboten werden können.

Frau bei Polizeieinsatz in Wien-Hietzing erschossen.

Semmering von Besucheransturm überfordert.

[Essay] Kann ich mit Meditations-Podcasts lernen, zur Ruhe zu kommen?

[International] Iran: Können bis zu neun Kilo hochangereichertes Uran produzieren.

[Wetter] Bereits in den Morgenstunden zieht eine Störungszone von Süden her durch und bringt verbreitet Schneefall, in tiefen Lagen auch Schneeregen. Noch am Vormittag setzt sich von Südosten her wieder trockenes Wetter durch und zeitweise zeigt sich dann auch schon wieder die Sonne. Im Norden und an der Alpennordseite bleibt es bei leichtem Schneefall noch länger trüb. Bis 5 Grad.

