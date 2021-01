"Die Menschen brauchen Sicherheit": Direktorin für die öffentliche Sicherheit Katharina Reich bei Armin Wolf. Foto: ORFTVthek Screenshot

Wie verstörende Schaustücke von Corona-Technokratie wirkten die Auftritte der Interview-Doubles von Gesundheitsminister Rudolf Anschobers – erst der Corona-Sonderbeauftragte Clemens Martin Auer bei Franz Renner im "Mittagsjournal" von Ö1, Dienstagabend dann Katharina Reich in der "ZIB 2" bei Armin Wolf. Neuerlich die Botschaft: Breit impfen wie lange schon ausgemacht ab 12. Jänner – "wir liegen genau im Plan".

6770 Menschen wurden bisher in Österreich gegen Covid-19 geimpft, den Stand kennt die seit Mitte Dezember amtierende Direktorin für öffentliche Sicherheit im Gesundheitsminsterium Reich nun, seit zuvor Auer in Ö1 auch den nicht nennen konnte. Das bedeutet, dass nur rund 700 Menschen in Österreich in den letzten sechs Tagen geimpft wurden, fragt Wolf nun – obwohl vielfach mehr Impfstoff schon im Land sei.

Auer bestätigt und verweist wieder und wieder auf den vor Wochen geplanten Impfstart, auf die damalige Unklarheit, welche Impfstoffe verfügbar sein würden, auf die mit den Pflegeheimen ausgemachten Termine, auf die Feiertage um Weihnachten. Wolf verweist auf den Vorsprung Deutschlands (mit etwa denselben Feiertagen), um nicht auf Israel zu kommen.

"Kommt es da nicht auf jeden Tag an?"

Wenn sich 120.000 Menschen in Alters- und Pflegeheimen impfen lassen wollen, hätte man mit dem vorhandenen Impfstoff nicht schon die Hälfte impfen können, und wenn pro Tag 20 bis 30 Menschen in Pflegeheimen sterben, da fragt Wolf: "Kommt es da nicht auf jeden Tag an?"

Katharina Reich vertrat in der ZiB2 den Gesundheitsminister Anschober. ORF

Reich müht sich sichtlich, nicht nur um ein vielleicht sogar unpassendes Lächeln, sondern auch um die Erklärung von Menschen außerhalb des Ministeriums womöglich unerklärlichen Vorgänge. Kommt es nicht auf jeden Tag an?

"Horuck-Aktionen immer schlecht"

Reich verweist auf die logistische Herausforderung für Alten- und Pflegeheime, sagt: "Eine Horuck-Aktion zu machen ist immer schlecht". Einige Heime seien schon "früher startklar" und hätten schon Impfstoff abgerufen. Sie erinnert an den schwierigen Umgang (tiefe Kühlung) und begrenzte Haltbarkeit.

"Uns ist wichtig, dass wir den kommunizierten Plan und die Verlässlichkeit des Plans einhalten", sagt Auer: "Die Menschen brauchen Sicherheit" – und präzisiert dann schnell: "Die Menschen, die mit dem Impfstoff arbeiten, brauchen Sicherheit, dass sie den Impfstoff zum Zeitpunkt x haben."

In der Tat: Es gibt wohl wenig, was sich die Menschen heute mehr wünschen als Sicherheit. Sicherheit vor den Auswirkungen dieses Virus und seiner Mutationen. Möglichst mit einer raschen Impfung. Wenn's sein muss auch "Horuck".

Dafür ist Rudolf Anschober ministerverantwortlich. (Harald Fidler, 6.1.2020)