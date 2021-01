2017 erster Anlauf – Diesmal in der Steiermark produziert

Die erste Ausgabe von "Ninja Warrior Austria" lief 2017 auf Puls 4. Foto: Puls 4

Es brauchte vier Jahre, bis es Puls 4 wieder mit der Actionshow "Ninja Warrior" versucht, in der deutschen Variante schon eine Weile erfolgreich auf RTL. Der deutsche Privatsender hatte mit seiner länger eingeführten Version auch in Österreich beim ersten Anlauf teils höhere Quoten als Puls 4.

Die erste österreichische Ausgabe 2017 produzierte Puls 4 noch parallel mit einer ungarischen "Warrior"-Ausgabe mit einem örtlichen Sender in Budapest. Diesmal wird die Show in der Steiermark produziert, gab Puls 4 am Mittwoch bekannt. Die Produktion des "Show-Comebacks des Jahres" (Puls 4) finde im Sommer statt.

"Stärkste Show der Welt"

In der laut Eigendefinition "stärksten Show der Welt" müssen Kandidatinnen und Kandidaten einen recht spektakulär inszenierten Parcours absolvieren, in dem es auf Kraft, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und wohl auch Mut ankommt.

Die Castinganmeldung zur neuen Staffel startet heute, 6. Jänner 2021. Bei der ersten Staffel gingen laut Puls 4 mehr als 2000 Bewerbungen ein – davon konnten sich 200 für die Show qualifizieren.

Puls-4-Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz lässt zum "Show-Highlight" verlauten: "Gerade diese Show ist für uns etwas Besonderes, weil sie zwei Dinge verbindet, die in Österreich immer für Leidenschaft und Emotion sorgen – Spitzensport und Unterhaltung."

Zumindest kurz in eine Folge reingeschaut haben 2017 insgesamt 2,6 Millionen Menschen (weitester Seherkreis, Wiederholungen eingerechnet). Die Premiere verfolgten 2017 im Schnitt live 287.000 Menschen, das Finale im Schnitt live 242.000 auf Puls 4.

Catch me if you can

Weitere Shows und Showprojekte bei Puls 4: "2 Minuten 2 Millionen" läuft gerade, ab 25. Jänner tritt TV-Koch Alexander Kumptner in der Primetime mit dem Team Österreich bei "Catch! Der Europameisterschaft im Fangen!" gegen Deutschland, England und die Schweiz an. Am 1. Februar startet Team Europa unter Kapitän Luke Mockridge im "Kampf der Kontinente" im Fangen-Spiel gegen Afrika, Asien und Amerika rittert. (red, 6.1.2021)