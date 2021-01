Foto: AP/ Giovanni Auletta

Zagreb – Manuel Feller und Marco Schwarz sind auch in Zagreb wieder am Podest gelandet. Sie mussten sich im Slalom auf dem Sjleme nur dem Deutschen Linus Straßer geschlagen geben, der von Rang acht aus auf eins fuhr. Clement Noel, der zur Halbzeit führende Franzose, fiel auf Rang sieben zurück. Dahinter wurde Fabio Gstrein als Achter viertbester Österreicher. (honz, 6.1.2021)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Mittwoch in Zagreb

Endstand:

Zweiter Durchgang:

Erster Durchgang:

1. Clement Noel (FRA) 59,45 Sek.

2. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 59,81 +0,36

3. Manuel Feller (AUT) 59,96 +0,51

4. Marco Schwarz (AUT) 1:00,23 +0,78

5. Stefan Hadalin (SLO) 1:00,30 +0,85

6. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:00,34 +0,89

7. Alexis Pinturault (FRA) 1:00,37 +0,92

8. Linus Straßer (GER) 1:00,41 +0,96

9. Fabio Gstrein (AUT) 1:00,44 +0,99

10. Filip Zubcic (CRO) 1:00,45 +1,00

11. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:00,48 +1,03

12. Daniel Yule (SUI) 1:00,58 +1,13

13. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:00,64 +1,19

14. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:00,80 +1,35

15. Atle Lie McGrath (NOR) 1:00,89 +1,44

weiter:

26. Michael Matt (AUT) 1:01,69 +2,24

29. Marc Digruber (AUT) 1:01,90 +2,45

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

31. Johannes Strolz (AUT) 1:01,97 +2,52

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Christian Hirschbühl, Adrian Pertl (beide AUT), Simon Maurberger, Alex Vinatzer (beide ITA), Loic Meillard (SUI), Lucas Braathen (NOR)