ÖSV-Läufer im ersten Durchgang des Slaloms auf Plätzen drei und vier – Franzose Noel in Führung

Feller lag zwischenzeitlich eine halbe Sekunde voran, im Ziel eine halbe Sekunde hinter Noel. Foto: AP/ Giovanni Auletta

Zagreb – Manuel Feller und Marco Schwarz haben sich im ersten Durchgang des Slaloms in Zagreb bei schwierigen Verhältnissen gute Ausgangspositionen für die Entscheidung erarbeitet. Der Tiroler liegt als Dritter 0,51 Sekunden hinter dem in 59,45 Sekunden führenden Clement Noel, der Kärntner als Vierter 0,78 hinter dem Franzosen, der 2020 den Slalom auf dem Sljeme für sich entschieden hatte und nach seinem siebenten Weltcupsieg greift.

Zweitschnellster mit 0,36 Sekunden Rückstand war der Norweger Sebastian Foss-Solevaag, der sich in Madonna die Campiglio nur seinem Landsmann Henrik Kristoffersen geschlagen geben musste. Der mit Startnummer eins ins Rennen gegangene Norweger (1,03) kam zunächst nicht über Platz elf hinaus.

Gstrein drittbester ÖSV-Läufer

Etwas besser lief es für Alexis Pinturault (+0,92). Der Franzose liegt zur Halbzeit auf Platz sieben. Zwei Plätze dahinter reihte sich Fabio Gstrein (0,99) als drittbester Österreicher ein. Bei milden Temperaturen, Nebel und mitunter leichtem Schneefall verpasste neben Kristoffersen auch der Schweizer Alta-Badia-Sieger Ramon Zenhäusern (1,35) die besten zehn.

Während zunächst nicht klar war, ob das Rennen wegen Regens in der Nacht und Plusgraden überhaupt in Szene gehen kann, hielt die kräftig gesalzene Piste überraschend gut. Eigentlich wären das auch Verhältnisse für Michael Matt, der allerdings weiter nicht in Schwung kommt und mit 2,24 Sekunden Rückstand zunächst nur 26. war. Gerade noch die Qualifikation für die Entscheidung (15.30 Uhr, ORF 1) geschafft hat Marc Digruber (2,45) als 29., gescheitert ist hingegen Johannes Strolz (2,52) als 31.

Ausgeschieden sind neben dem starken Italiener Alex Vinatzer und Norwegens Jungstar Lucas Braathen auch die Österreicher Christian Hirschbühl und Adrian Pertl.

Feller und Schwarz hingegen haben ihre gute Form offensichtlich konserviert. Sie können nach den Plätzen zwei bzw. drei in Alta Badia auch gleich nach dem Jahreswechsel erneut mit Stockerlplätzen spekulieren. (honz, 6.1.2021)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Herren am Mittwoch in Zagreb

1. Durchgang:

1. Clement Noel (FRA) 59,45 Sek.

2. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 59,81 +0,36

3. Manuel Feller (AUT) 59,96 +0,51

4. Marco Schwarz (AUT) 1:00,23 +0,78

5. Stefan Hadalin (SLO) 1:00,30 +0,85

6. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:00,34 +0,89

7. Alexis Pinturault (FRA) 1:00,37 +0,92

8. Linus Straßer (GER) 1:00,41 +0,96

9. Fabio Gstrein (AUT) 1:00,44 +0,99

10. Filip Zubcic (CRO) 1:00,45 +1,00

11. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:00,48 +1,03

12. Daniel Yule (SUI) 1:00,58 +1,13

13. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:00,64 +1,19

14. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:00,80 +1,35

15. Atle Lie McGrath (NOR) 1:00,89 +1,44

weiter:

26. Michael Matt (AUT) 1:01,69 +2,24

29. Marc Digruber (AUT) 1:01,90 +2,45

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

31. Johannes Strolz (AUT) 1:01,97 +2,52

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Christian Hirschbühl, Adrian Pertl (beide AUT), Simon Maurberger, Alex Vinatzer (beide ITA), Loic Meillard (SUI), Lucas Braathen (NOR)