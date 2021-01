Feller lag zwischenzeitlich eine halbe Sekunde voran, im Ziel eine halbe Sekunde hinter Noel. Foto: AP/ Giovanni Auletta

Zagreb – Manuel Feller und Marco Schwarz haben sich im ersten Durchgang des Slaloms in Zagreb bei schwierigen Verhältnissen gute Ausgangspositionen für die Entscheidung erarbeitet. Der Tiroler liegt als Dritter 0,51 Sekunden hinter dem in 59,45 Sekunden führenden Clement Noel, der Kärntner als Vierter 0,78 hinter dem Franzosen, der 2020 den Slalom in Zagreb für sich entschieden hatte und auf dem Sljeme nach seinem siebenten Weltcupsieg greift. Zweitschnellster mit 0,36 Sekunden Rückstand war der Norweger Sebastian Foss-Solevaag, der Zweiter in Madonna die Campiglio war.

Der Franzose Alexis Pinturault (+0,92) lag nach 30 Läufern vorerst auf Rang sieben. Zwei Plätze dahinter reihte sich Fabio Gstrein (0,99) als drittbester Österreicher ein.

Der mit Startnummer eins ins Rennen gegangenen Henrik Kristoffersen (1,03), Sieger des Slaloms in Madonna, kam zunächst nicht über Platz elf hinaus. Bei milden Temperaturen, abwechselnd Nebel und leichtem Schneefall verpasste auch der Schweizer Alta-Badia-Sieger Ramon Zenhäusern (1,35) auf kräftig gesalzener Piste die besten zehn.

Nicht nach Wunsch lief es für Michael Matt, der weiter nicht in Schwung kommt und mit 2,24 Sekunden Rückstand um die Qualifikation für die Entscheidung (15.30 Uhr, ORF 1) bangen musste.

Ausgeschieden sind neben dem starken Italiener Alex Vinatzer und Norwegens Jungstar Lucas Braathen auch die Österreicher Christian Hirschbühl und Adrian Pertl.

Feller und Schwarz hingegen haben ihre gute Form offensichtlich konserviert. Sie können nach den Plätzen zwei bzw. drei in Alta Badia auch gleich nach dem Jahreswechsel erneut mit Stockerlplätzen spekulieren. (honz, 6.1.2021)