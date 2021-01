Özil hat schon Monate lang nicht mehr für die Gunners gespielt. Foto: imago images/PRiME Media Images/Andy Rowland

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil bricht allem Anschein nach seine Zelte beim FC Arsenal ab und wechselt in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Der 32 Jahre alte Weltmeister von 2014, der bei den Gunners komplett auf das Abstellgleis geraten war, soll sich mit dem 19-maligen türkischen Meister auf einen Vertrag bis Sommer 2024 mit fünf Millionen Euro Jahresgehalt geeinigt haben. Das berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch.

Ein Sprecher des Klubs ließ eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst unkommentiert. Am Dienstagabend teilte Özil bei Instagram ein altes Foto, das ihn am Ufer des Bosporus zeigt. "Diese Stadt...", kommentierte er die Aufnahme. Am Dienstag noch wurde er mit einem Wechsel in die Major League Soccer zu DC United in Verbindung gebracht.

Spielmacher Özil hatte bei Arsenal, das ihn 2013 für 47 Millionen Euro von Real Madrid geholt hatte, keine Zukunft mehr. Sein letztes Spiel für die Londoner absolvierte der Mittelfeldspieler Anfang März noch vor der Corona-Unterbrechung.

Im vergangenen Oktober war der Ex-Schalker und -Bremer von Teammanager Mikel Arteta aus den Aufgeboten sowohl für die Europa League als auch die Premier League gestrichen worden. Er konnte damit nur in der U23 des Klubs spielen. Özil ist mit einem Wochengehalt von 350.000 Pfund (rund 390.000 Euro) der Spitzenverdiener der Gunners, sein Vertrag läuft bis zum Saisonende. (sid, 6.1.2021)