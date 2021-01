Wotan wankt! Ausschnitt aus der "Walküre" an der Wiener Staatsoper.

Oper

Die Wiener Staatsoper ruht quasi in Unfrieden mit den Maßnahmen der Lockdown-Regierung: Lebenszeichen streamt sie allerdings mit Beispielen aus dem Fundus ihres reichhaltigen Repertoires. Am Donnerstag (ab 19.00) wird Wagners Walküre (Vorstellung vom 13. Jänner 2016) gezeigt. Der Ring-Teil unter der Leitung von Dirigent Adam Fischer (Regie: Sven-Eric Bechtolf) bringt vokale Qualität mit Christopher Ventris, Ain Anger, Waltraud Meier und Tomasz Konieczny. (tos)

Literatur

Lesungen? Auf unbestimmte Zeit unmöglich! Um dem Lockdown etwas entgegenzuhalten, hat die Künstlervereinigung MAERZ Videos aufgenommen. 14 Autoren von Angela Flam über Franzobel bis Bodo Hell sind an dem "filmischen Katalog" beteiligt. Den Anfang macht Christian Steinbacher mit einer musikalisch unterstützten Präsentation seines Bandes Wovon denn bitte? Gedichte und Risse. Online gehen die 15-Minüter wöchentlich immer sonntags. (wurm) Link www.maerz.at

Theater

Einen virtuellen Abstecher in die deutsche Hauptstadt zwecks Theaterzeitvertreibs? Am Freitag etwa bietet das Gorki-Theater das Stück Schwarzer Block von Kevin Rittberger in der Regie von Sebastian Nübling. Es ist eine Theaterreflexion über Antifaschismus "als Sisyphos-Projekt". Es geht auch um 100 Jahre "Geschichte linker Militanz als Versuch, den Naziterror zu verhindern" und um den "Widerspruch von Emanzipation und Gruppe", erklärt die Ankündigung. (tos, 7.1.2021)